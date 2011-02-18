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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تردد در محور خلخال به اسالم تنها با زنجیر چرخ/ نجات 70 مسافر گرفتار در کولاک

تردد در محور خلخال به اسالم تنها با زنجیر چرخ/ نجات 70 مسافر گرفتار در کولاک

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس راه و ترابری شهرستان خلخال با اشاره به وزش تند باد و بروز کولاک توام با برف و یخ در محور خلخال به اسالم گفت: تردد در این محور تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

غنیمت اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خلخال اظهار داشت: گردنه الماس در این مسیر یکی از محورهای کوهستانی و برف گیر استان اردبیل بوده و تردد در این آن به دلیل بارش برف و کولاک هم اکنون به سختی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه کولاک و برف توام با وزش شدید باد سبب یخبندان سطح جاده در این محور شده است، افزود: در این شرایط تردد خودروها بدون استفاده از زنجیر چرخ در این محور امکان ندارد.

رئیس راه و ترابری شهرستان خلخال اضافه کرد: با توجه به تداوم وزش باد و احتمال تشدید کولاک برف در جاده های مواصلاتی رانندگان باید در گذر از این محورها زنجیر چرخ و تجهیزات کامل زمستانی همراه داشته باشند و ضمن رعایت جوانب احتیاط با ماموران پلیس راه و راهداری همکاری کنند.

طی هفته اخیر استان اردبیل تحت تاثیر شدید سامانه سرد و بارش زا بویژه پدیده طوفان و تند باد قرار داشت که ضمن یخزدگی سطح جاده ها در ساعتهای پایانی روز، تردد در محورهای مواصلاتی استان را کند کرده است. پدیده تندباد که از جنوب غرب و اغلب از نیمه دوم زمستان به بعد در این استان می وزد در اصطلاح محلی به "گرمیج" (باد گرم) معروف است.

نجات 70 مسافر گرفتار در برف و کولاک در خلخال

اسدی همچنین از نجات 70 مسافر گرفتار در برف و کولاک شدید در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: این افراد در پایگاه های جاده‌ای هلال احمر این شهرستان اسکان داده شده اند.

وی با بیان اینکه پنج دستگاه اتوبوس و 35 دستگاه خودروی سبک نیز با تلاش نیروهای راهداری در محور خلخال به اسالم امدادرسانی شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون تمام راه‌های اصلی و فرعی شهرستان خلخال باز بوده و رفت آمد در این مسیرها جریان دارد.

کد مطلب 1256571

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