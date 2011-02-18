به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته روابط عمومی ستاد مردمی بزرگداشت شهید عماد مغنیه، همزمان با سومین سالگرد شهادت حاج عماد مغنیه سردار مقاومت و در آستانه سالگرد ولادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و هفته وحدت ستاد مردمی بزرگداشت شهید عماد مغنیه اولین «همایش بین‌المللی بزرگداشت سرداران شهید جهان اسلام» را برگزار می‌کند.



این همایش شنبه، 30 بهمن در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار می‌شود و در آن شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی و مبارز داخلی و خارجی حضور خواهند داشت.



در این برنامه که همزمان با تحولات منطقه خاورمیانه و تقویت جبهه مقاومت و اسلام خواهی ملت‌های مسلمان شده است، چهره‌هایی از جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت جهانی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و برنامه‌های متنوع دیگری نیز به‎اجرا درخواهد آمد.



در سه سال گذشته در پایان بهمن ماه (سالگرد شهادت شهید عماد مغنیه) بزرگداشت این شهید با عنوان روضه رضوان توسط این ستاد برگزار می‌‌شد و از امسال این برنامه حول محور چهره‌ها و شخصیت‌های شهید در جهان اسلام در جهت آرمان اسلامی برگزار خواهد شد.