مهره سازی از حربه های استکبار است/ موسوی و کروبی طعمه دشمنان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی سعیدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر مقدس قم اظهار داشت: یکی از توطئه های استکبار جهانی در دو قرن اخیر رهبری سازی بود، یعنی آنها در پی انتخاب عناصری بودند که بتوانند با شناسنامه ملی، اهداف استکبار را دنبال کنند.



وی با بیان اینکه حسنی مبارک چهره صد در صد آمریکایی و انگلیسی است، گفت: حسنی مبارک طی 30 سال خواسته های آمریکا و اسرائیل را تامین می کرد و هیچ فرقی بین مبارک و نتانیاهو در اجرای فرمان آمریکا در خاورمیانه وجود ندارد.



سعیدی افزود: عمر سلیمان که نفر دوم حکومت مصر است و 20 سال رئیس دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این کشور است در اسرائیل باغ زیتون دارد و اسرائیلیها به او می گویند چرا به وطن خودت بر نمی گردی، آمریکا توانست صد در صد سیستم مصر را از مسلمانان بگیرد و مهره هایی در آنجا بکارد که بدتر از یهودیها هستند.



نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه آنها در ایران هم به دنبال مهره سازی هستند، افزود: آنها به دنبال کسی هستند که بتواند خواسته های آنان را عملی کند از این رو فرقی بین موسوی و حسنی مبارک وجود ندارد.



موسوی و کروبی طعمه دشمنان شدند



وی گفت: دشمنان در انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه شدند و بر روی برخی عناصری که داخلی بودند اما در حقیقت خواسته دشمن را دنبال می کردند انگشت گذاشت.



سعیدی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فضایی آرام و حماسه آفرینی مردم در این انتخابات، اظهار داشت: دشمن می دانست که این قدرت نظام دنیا را تکان می دهد لذا تصمیم گرفت، چه کاندیدایش رأی بیاورد، چه رأی نیاورد دست به کار توطئه عظیمی شود، از این رو با هدایت مستقیم دو تن از کاندیداها - که هر دو سابقه در کنار امام بودن را یدک می کشند – فتنه عظیمی در کشور به وجود آورد.



نماینده مقام معظم رهبری درسپاه خاطرنشان کرد: من به حال این دوفتنه گر که طعمه و ابزاری برای دشمنان شدند و فتنه گرانی که درحاشیه و پشت صحنه قرار دارند وبرای 25 بهمن نقشه کشیدند، متاسفم . البته نباید افرادی که در حاشیه امن قرار دارند فراموش شوند چراکه افرادی که بنای ظلم را تاسیس می کنند با کسانی که روی صحنه هستند متفاوت هستند.



8 خیانت فتنه گران به نظام جمهوری اسلامی



وی مخدوش کردن حیثیت نظام درعرصه منطقه و دنیا را یکی از خیانت های فتنه گران عنوان کرد و یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی نقش مهمی داشت اما فتنه گران حیثیت نظام را خدشه دار کردند و به این نظام تهمت تقلب زدند و دهن یاوه گویان را باز کردند و قلم به دستان مزدور در منطقه شروع به نوشتن علیه انقلاب کردند.



سعیدی کاهش نقش ایران در معادلات بین المللی را دومین خیانت فتنه گران به نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: دنیا فهمیده بود که هیچ مشکلی را بدون ایران نمی تواند حل کند اما این فتنه گران میزان نقش ایران را در معادلات بین المللی پائین آوردند و به اقتدار ملی لطمه وارد کردند.



وی افزود: افزایش تهدید دشمن سومین خیانت فتنه گران به نظام است که بعد از جریان فتنه شاهد افزایش تهدیدات دشمنان هستیم و قطعنامه آخر بدون شک معلول رفتار فتنه گران است.



نماینده ولی فقیه در سپاه تبدیل شدن نقطه قوت نظام به نقطه ضعف را چهارمین خیانت فتنه گران برشمرد و گفت: در انتخابات ریاست جمهوری حدود 40 میلیون رأی در صندوق ها ریخته شد که ظرفیت عظیمی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است اما فتنه گران این ظرفیت و اقتدار نظام را به ضعف تبدیل کردند.



وی ایجاد شکاف در جامعه و خواص را از دیگر خیانت های فتنه گران دانست و افزود: یکی از آثار فتنه تفکیک و ایجاد شکاف در خواص بود. عده ای وارد عرصه اظهارنظر شدند والبته جای شکر دارد ولی گله ما این است که چرا یکسال سکوت کرده اید و ندای حسین زمان را گوش ندادید.



برخی ها هنوز موضع گیری نکرده اند



سعیدی خاطرنشان کرد: برخی ها هنوز در برابر این فتنه گری ها موضع گیری نکرده اند و پشت صحنه را هدایت می کنند و باید تکلیف آنها مشخص شود.



وی تصریح کرد: قرارگرفتن بخشی از یاران امام رو به روی نظام از دیگر خیانت های فتنه گران به نظام بود که خیلی مایه تاسف است. ما خیال می کردیم که با تجربه خیانت خواص بعد از رحلت پیغمبر اسلام، دیگر شاهد چرخش انحرافی خواص نباشیم اما ظاهرا تاریخ فقط برای خواند است نه عبرت گرفتن.



نماینده ولی فقیه در سپاه یکی دیگر از خیانت های این افراد را خسارت جانی و مالی به نظام دانست و تاکید کرد: هشتمین خیانت فتنه گران تبدیل شدن جریان معارض به عنوان ابزار دشمن است و آنها عروسک خیمه شب بازی دشمنان شدند.



قوه قضائیه در محاکمه سران فتنه اغماض نکند



وی یادآور شد: دشمنان می خواستند بگویند که انقلاب های مصر و تونس و بحرین و یمن و... ارتباطی با ایران ندارد ولی همه خصوصیات این انقلابها نشان داد که این قلب تپنده بیداری اسلامی در ایران است. آنها از یک مشت عناصر سیاسی ورشکسته خواستند که ابراز وجود کنند و این افراد بیانیه صادر کردند که روز 25 بهمن امواج میلیونی ملت به خیابان ها بیایند ولی چند صد نفر به عنوان ابزار و پادوی دشمنان به صحنه آمدند.



سعیدی افزود: ما از قوه قضائیه مصرانه می خواهیم که اینجا جای اغماض نیست و به اندازه کافی به این فتنه گران مهلت داده شد و قوه قضائیه باید فتنه گران را به خصوص دو عنصر سیاسی ورشکسته را به محاکمه بکشاند و به اشد مجازات برساند.



تشریح ماهیت دو جبهه علیه وحدت اسلامی



وی به تقابل همه جانبه استکبار جهانی با وحدت مسلمانان اشاره کرد و یادآور شد: دراین راستا شاهد دسیسه های و توطئه های مختلف استکبار در جهت جلوگیری از اتحاد و وحدت جهان اسلام بوده ایم.



وی ادامه داد: در طول دو قرن گذشته شاهد دو جبهه را از ناحیه استکبار جهانی بوده ایم که یک جریان ماهیت فکری و اعتقادی و دیگری ماهیت سیاسی داشت.



سعیدی افزود: در جبهه اول چهار گفتمان در سطح منطقه خاورمیانه ایجاد شد که شامل گفتمانهای لیبرال غربی، لیبرال ملی گرا، چپ مارکسیستی و دینی بودند و با وجود اینکه گفتمان دینی به نوعی بازگشت به دین و فقه جواهری و گفتمان نبوی بود و طرفداران زیادی داشت اما متاسفانه گفتمان غالب در مراکز علمی و دانشگاهی همان سه گفتمان (لیبرال غربی، لیبرال ملی گرا و چپ مارکسیستی) بود.



نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به تاثیرگذاری حرکت اسلامی انقلاب اسلامی گفت: آن چیزی که از انقلاب اسلامی به عنوان یک معجزه قرن ساخت این بود که امام خمینی(ره) در برابر همه گفتمانهای انحرافی ایستاد و زمینه گفتمان دینی را در ایران فراهم کرد و پرچمدار وحدت جهان اسلام شد.



وی با تشریح جبهه دیگری که ماهیت سیاسی داشت، تصریح کرد: استکبار جهانی در طول دو قرن گذشته چند حلقه را برای مقابله با وحدت جهان اسلام به کار گرفت که تجزیه جغرافیای جهان اسلام، مذهب سازی، رهبرسازی، ایجاد تفرقه نژادی و مذهبی و قومی و قبیله ای، ایجاد کشور ضددینی بین آفریقا و آسیا به نام اسرائیل و... از جمله این حلقه های شوم هستند.