رحمان رضایی بخشیده شد/ حرکت "الونگ الونگ" مشکوک بود

محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به توضیحاتی که رحمان رضایی در جلسه کمیته فنی باشگاه پیکان مطرح کرد، مورد بخشش قرار گرفت و از شنبه در تمرینات تیم شرکت می کند.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت صابر میرقربانی اظهار داشت: باشگاه این بازیکن را نمی خواهد و او اخراج شده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان در مورد دلیل خروج ناگهانی نام الونگ الونگ از فهرست نفرات این تیم در دیدار مقابل استیل آذین تاکید کرد: الونگ آماده بود که بازی کند و حتی در بین 11 نفر اصلی تیم قرار گرفت اما در آخرین لحظات پیش از آغاز مسابقه به پزشک تیم گفت پایم درد می کند که این حرکت مشکوک وی باعث شد کادر فنی قید این بازیکن آفریقایی را بزند.

وی اضافه کرد: این اتفاق در دیدار با ذوب آهن هم رخ داد و حتی الونگ که مقابل شاهین بوشهر بازی کرده بود در آن دیدار اخراج شد که همه این مسائل باعث شده است یک جمع بندی کلی در مورد این بازیکن داشته باشیم. وقتی بازیکنی گرم می کند به جای اینکه مشکلش را به مربی بگوید به پزشک می گوید که این مسئله مشکوک است.

شیری در پایان در مورد تساوی تیم پیکان قزوین مقابل استیل آذین گفت: با توجه به اینکه تیم ما در دو بازی گذشته شکست خورده بود نفرات تیم با احتیاط بیشتری در این دیدار بازی می کردند تا بتوانند بازی را با امتیاز به پایان برسانند.

جدال تیم‌های قعرنشین استیل آذین و پیکان قزوین در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.