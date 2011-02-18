صنعت ساری از انتهای جدول جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم صنعت ساری و پیام مخابرات فارس که در چهارچوب هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشورعصر جمعه در ورزشگاه شهدا ساری برگزار شد، دو تیم درپایان 90 دقیقه تلاش به تساوی یک بریک رضایت دادند.

بازی این دوتیم دو نیمه متفاوت داشت که نیمه اول از آن تیم پیام مخابرات شده بود و صنعتی ها هم در نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار داشتند.

مصطفی کارگشا بازیکن تیم پیام مخابرات در نیمه نخست بازی گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند اما در نیمه دوم میلاد جهانی مهاجم گریزپای تیم صنعت در اوایل نیمه دوم مسابقه کار را به تساوی کشاند.

شاگردان نادردست نشان در تیم صنعت ساری در نیمه دوم دربیشتر دقایق بازی توپ و میدان را در اختیار داشتند به طوری که مهاجمان این تیم چندین بار با بی دقتی توپ را به تیردروازه و به بیرون فرستادند.

صنعت ساری با این تساوی خانگی 17 امتیازی شد و با یک بازی کمتر برحسب تفاضل گل کمتر از مکان سیزدهم به مکان یازدهم جدول رده بندی گروه دوم فوتبال دسته یک باشگاه های کشورصعود کرد.

درهمین چارچوب تیم نساجی دیگر نماینده مازندران در این رقابتها که در این هفته در دیداری خارج از خانه به یک پیروزی با ارزش دست یافت و دوباره به جمع مدعیان این گروه رسید.

شاگردان یحیی گل محمدی در یزد تیم فولاد این شهر را دو برصفر شکست دادند و با 25 امتیازبه مکان چهارم جدول رده بندی صعود کردند.

نساجی که بازی عقب افتاده در این فصل دارد، این شانس را خواهد داشت تا خود را تا مکان دوم جدول بالا بکشد.

تیم های صنعت ساری و نساجی به عنوان دو نماینده مازندران در گروه دوم فوتبال دسته یک باشگاه های کشور حضور دارند.