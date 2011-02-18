به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی در پایان دیدار تیمش برابر استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق افزود: فکر می کنم شرایط ویژه این دیدار و اختلاف اندکی که دو تیم در جدول رده بندی داشتند، باعث شده بود که دو تیم بسیار محتاط بازی کرده و کمترین خطرها را روی دروازه همدیگر ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در بیشتر دقایق مسابقه دو تیم در یک سوم میانه زمین سعی در پوشش دادن حملات یکدیگر داشتند، افزود: به واسطه بازی مستقیم استیل آذین مجبور شدیم تا حدودی عقب‌تر بازی کنیم و کسب یک امتیاز در این دیدار که حاصل دوندگی قابل ستایش بازیکنان بود هم برای ما قابل قبول است.

سرمربی پیکان سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله را یکی از مشکلات تیمش در دیدار با استیل آذین دانست و اظهار داشت: بعد از دو باخت متوالی کسب یک امتیاز در زمین حریف نتیجه خوبی بود و ما را امیدوار کرد که به روند رو به رشد قبل از تعطیلات لیگ بازگردیم، از این وضعیت رها شده و جایگاه مناسبی را در جدول رده بندی به دست آوریم.

وی تصریح کرد: بسیار امیدواریم که تیم پیکان در لیگ برتر باقی بماند و تلاش و تمرینات‌مان را برای رسیدن به این مهم انجام می دهیم. قطعا اگر تیم بتواند شرایط مطلوب خود را بازیابد در لیگ برتر باقی خواهیم ماند.

علیدوستی با بیان اینکه داوری این دیدار مشکلی نداشت در مورد آخرین وضعیت رحمان رضایی و صابر میرقربانی گفت: من پاسخگوی مسائل فنی هستم. این دوبازیکن را در اختیار باشگاه قرار داده‌ام و مسئولان باشگاه باید در این خصوص اظهارنظر کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و پیکان که عصر امروز جمعه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد با نتیجه بدون گل به پایان رسید.