تجمع 4 میلیونی مصریها / تاکید بر ادامه انقلاب تا پیروزی نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از تجمع حدود چهار میلیون نفر در میدان التحریر و خیابانهای اطراف خبر داد که برای برپایی جشن و همچنین تاکید بر مطالبات خود جمع شده اند.



این تجمع میلیونی با برپایی مراسم باشکوه نماز جمعه به امامت شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان آغاز شد.



میلیونها مصری در این تظاهرات که اولین تظاهرات میلیونی و گسترده پس از سرنگونی مبارک به شمار می رود، بر سرنگونی دولت کنونی مصر که آن را بازمانده رژیم مبارک می دانند و لغو حالت فوق العاده پس از بیش از سه دهه و پاکسازی کامل مصر از بقایای رژیم سابق تاکید می کنند.



شهرهای اسکندریه و المنصوره نیز شاهد برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب مصر با حضور صدها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم هستند و شرکت کنندگان بر ضرورت تحقق تمام خواسته های انقلاب تاکید می کنند.



حضور میلیونی مردم در خیابانها و میادین شهرهای مصر در حالی است که شورای نظامی این کشور پیشتر درباره برگزاری هر گونه تجمع و تظاهرات هشدار داده بود.