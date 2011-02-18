مسائل غیرحرفه ای در تیم شهرداری بندرعباس وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کارلوس فابیان لیب عصر جمعه پس از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل پیام مشهد در هفته هفدهم لیگ یک در ورزشگاه تختی بندرعباس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تیم ما در این دیدار بازی با کیفیتی را از خود به نمایش نگذاشت اما خوشبختانه توانستیم از موقعیتها خوب استفاده کنیم و در این دیدار به پیروزی برسیم.

وی افزود: در نیمه دوم بازیکنان ما تیم حریف را به خوبی پرس کردند و اجازه گلزنی به تیم پیام را ندادند.

سرمربی تیم شهرداری بندرعباس در خصوص حضور مسعود اقبالی به عنوان مدیرفنی در این تیم گفت: من فقط با آقای اقبالی مشورت می کنم و او نظرات خود را در خصوص تاکتیک تیم به من می گوید و من تصمیم نهایی را در مورد ترکیب تیم می گیرم.

لیب ادامه داد: مسعود اقبالی به هیچ وجه به من دستور نمی دهد و فقط نظرات خود را به من ارائه می دهد.

وی با اشاره به وضعیت انتخاب مربیان و بازیکنان شهرداری در ابتدای فصل، بیان داشت: پیش از شروع مسابقات ابتدا بازیکنان تیم انتخاب شدند و سپس کادرفنی تیم مشخص شد و در میانه فصل هم مسعود اقبالی به عنوان مدیرفنی تیم انتخاب شد که این ترتیب کاملا برعکس است و باید ابتدا کادرفنی و مدیرفنی مشخص می شدند و سپس آنها بازیکنان را انتخاب می کردند.

سرمربی تیم شهرداری بندرعباس اضافه کرد: با این وجود من تمام مسئولیت تیم را قبول کرده ام و مسئولیت تمام نتایج تیم برعهده من است.

لیب عنوان کرد: البته در تیم شهرداری مسائلی هم وجود دارد که من صلاح نمی دانم در خصوص آنها صحبت کنم و اگر در آرژانتین با این مسائل غیرحرفه ایی مواجه می شدم قطعا استعفا می دادم.

تیمهای فوتبال شهرداری بندرعباس و پیام مشهد عصر جمعه از سری مسابقات هفته هفدهم لیگ یک در ورزشگاه تختی بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه دو بر یک به سود شهرداری پایان یافت.

علی مطوری در دقیقه 39 و دانیل رومرو در دقیقه 40 این دیدار برای شهرداری بندرعباس موفق به گلزنی شدند.

همچنین تک گل پیام مشهد را فواد بغلانی در دقیقه 44 به ثمر رساند.

شهرداری با این پیروزی و با کسب 23 امتیاز به رتبه ششم جدول گروه اول لیگ یک صعود کرد.