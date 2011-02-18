بیانیه شورای هماهنگی حرکت های جهادی در محکومیت شیطنت 25 بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه که از سوی 43 تشکل جهادی دانشجویی به امضا رسیده است به شرح زیر است:

با کمال تعجب و تاثر عصر بیست و پنجم بهمن ماه را در حالی سپری کردیم که پس از کو شدن چشم فتنه در نهم دی ماه سال گذشته، شاهد نفس های آخر و تکان های بعد از موت جریان وابسته و منحوس جنبش سبز در معدودی از پیاده روهای پایتخت بودیم و تاسف بیشتر از اینکه این تک نفس ها و شبه تجمعات در زمانی حادث می گردد که از سویی نقاب از چهره نفاق پیچیده فتنه 88 کنار رفته و روی سیاه و کریه المنظر سران فتنه و اربابان غرب نشین ایشان بیش از هر زمان دیگر به عیان هویدا گشته و مورد انزجار ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی قرار گرفته

و از دیگر سو جنبش بیداری ملت های اسلامی به تاسی از قیام تاریخی این ملت در 22 بهمن ماه 1357 و استعانت از رهنمودهای علمداران دیروز و امروز جبهه حق مستحکم تر از هر زمان دیگر خانه عنکبوت استکبار جهانی را با نیم نگاهی به قله های رفیع پیموده شده از سوی این ملت به لرزه درآورده و خواب غفلت از دیدگان ایشان ربوده است، حال آنچه بیش از همه کاسه صبر این ملت را لبریز می کند بیان این مسئله است که چرا این شیطنت ها از سوی مسافران جامانده از قطار انقلاب باید در برهه ای از تاریخ عمر انقلاب برپا گردد که استقلال همه جانبه این نظام در عرصه های مختلف علمی و سیاسی و اقتصادی و .. خار مغیلانی در چشم بدخواهان و دشمنان آزادی و آزادگی بشریت شده و بی شک از این پس نیز با به هم خوردن معادلات مختلف سیاسی در منطقه به نفع این ملت، قدرت و قرب این انقلاب و تفکرات الهی اش روز به روز با شتابی سرسام آور گسترش خواهد یافت و بر درد التیام ناپذیر معاندان این نظام خواهد افزود.

بی تردید همان ملتی که حماسه غرور آفرین نهم دیماه 88 را رقم زدند طی چند روز آینده نیز با توجه به محاربه آشکار سران فتنه در به خاک و خون کشیدن آینده سازان این مملکت در اغتشاشات، تیر خلاص را به جنبش منفور و متوهمانه سبز خواهند زد و با پیگیری مجدانه محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر بازیگران پیدا و پنهان این فتنه از دستگاه قضا، صفحه زرین دیگری در کتاب تاریخ عبرتهای این انقلاب بر جای خواهند گذاشت.

در پایان "شورای هماهنگی حرکت های جهادی" نیز به عنوان جریانی برخاسته از دل این ملت در خدمت رسانی به مناطق محروم و لسان گویای مردم این مرز و بوم در مناطق کمتر برخوردار، با صدور این بیانیه، همصدا با همه مردم ایران علاوه بر محکومیت حرکت 25 بهمن ماه فتنه جویان، به خون خواهی شهدای ایام فتنه مخصوصا شهید بزرگوار "صانع ژاله" برخاسته و حجت را بر مسئولین دستگاه قضا در برخورد قاطع و سریع با سران فتنه تمام شده می داند و بی شک تا حصول نتیجه مطلوب از پای نخواهد نشست.

اسامی گروه های جهادی حمایت کننده این بیانیه:

دانشکده صدا و سیما (شهید ضرغامی)، دانشکده فنی تهران(وارث)، دانشکده دامپزشکی تهران (کانون رستگاری)، گروه جهادی الزهرا (س) ، کانون یاوران جهادگر دانشگاه بقیه الله، گروه خادم ام ابیها (س)، دانشگاه سمنان(مهاجر)، دانشگاه شهید بهشتی (هجرت)، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شریف (فردای سبز)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان (حضرت امیر المومنین)، موسسه جلال آل احمد (محبین ائمه (ع)، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه منابع طبیعی گرگان، گروه جواد الائمه دانشگاه یزد، فارغ التحصیلان) دبیرستان رشد، خیریه کریم اهل بیت دبیرستان فرهنگ، (فارغ التحصیلان) دبیرستان رشد، خیریه کریم اهل بیت دبیرستان فرهنگ، گروه جهادی تراب (طلاب)، گروه جهادی رضوان، گروه جهادی ردپای یار نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گروه جهادی منیر جامعه الزهرا قم، گروه جهادی ستاد جهاد تخصصی، گروه جهادی موسسه بلاغ المبین قم، گروه جهادی موسسه جهادگران منتظر یزد، گروه جهادی موسسه جهادی (آل طه)، گروه جهادی موسسه میعاد حقیقت کرمان، گروه جهادی نسیم وصال (طلاب)، گروه جهادی هیئت آل یاسین، مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی، گروه جهادی بنیان مرصوص، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، لبیک یا فاطمه الزهرا (س) موسسه صبح روشن زاهدان، گروه جهادی نحل (طلاب)، گروه جهادی رایه المهدی کرج، فارغ التحصیلان دبیرستان امام صادق، گروه جهادی یاران سید علی، گروه جهادی راه امام (ره)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جهاد علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، کانون از غربت تا قربت، موسسه تفکر پویای بوشهر