مشکل فوتبال ما ساختار است/ قرارداد کرش ترکمانچای بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در پایان دیدار تیمش برابر راه آهن شهرری ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما در این دیدار برای پیروزی به میدان آمدیم و در جریان بازی می توانستیم با استفاده از فرصت‌های‌مان به نتیجه دلخواه دست یابیم اما این اتفاق نیفتاد.

وی که در بازی نفت تهران - سایپای البرز به مشکلات ورزشگاه اکباتان اشاره کرده بود، این بار اظهار داشت: در بازی قبل ایراداتی بود که به عنوان مربی باید آنها را مطرح می کردم اما امروز همه چیز درست شده و شرایط مطلوب بود. من بی‌انصاف نیستم و هر چه منطقی باشد را بیان می کنم. امروز هم باید از مسئولان باشگاه راه آهن به خاطر بازسازی مناسب ورزشگاه اکباتان تشکر کنم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در مورد اتفاقاتی که در خصوص حضور کارلوس کرش در تیم ملی ایران رخ داد، اظهار داشت: مشکل فوتبال ما مربی نیست بلکه ساختار است. ما وقتی مربی ایرانی در تیم ملی نتیجه نمی گیرد، می رویم دنبال مربی خارجی و یا بالعکس اما هیچ وقت دنبال صلاح فوتبال نبوده‌ایم و اینکه ببینیم چه تصمیمی در آن زمان به سود فوتبال است. متاسفانه تصمیمات درستی در خصوص تیم‌های ملی خود نمی گیریم.

وی با بیان اینکه صحبت‌های اخیرش باعث واکنش مرتضی محصص رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال شده است، اظهار داشت: من نمی گویم حضور کرش خوب یا بد است اما اینکه او بیاید علاوه بر تیم ملی هدایت تیم‌های پایه را برعهده بگیرد، بخواهد تدریس هم بکند و در مجموع همه کارها را برعهده بگیرد جالب نیست من به همین دلیل گفته بودم قرارداد کرش به نوعی قرارداد ترکمانچای است.

مایلی کهن در پایان گفت: کمیته‌هایی مانند آموزش و داوری در فدراسیون فوتبال باید روسایی داشته باشند که یک شغله بوده و تنها تمرکز خود را روی فعالیتی که برعهده دارند، بگذارند تا بتوانیم شاهد نتیجه گیری مطلوب و برآورده شدن اهداف در این کمیته‌های مهم باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن و سایپا از هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز جمعه در ورزشگاه اکباتان برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید.