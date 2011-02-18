به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاتار در پایان دیدار تیمش برابر سایپا ضمن بیان مطلب فوق گفت: نمی توانم از نتیجه این دیدار خانگی و تساوی برابر سایپا رضایت داشته باشم زیرا باید در این دیدار پیروز می شدیم.

وی اضافه کرد: ما حداقل چهار موقعیت صددرصد گل را از دست دادیم و اگر این توپ‌ها به گل تبدیل می شد در این دیدار مهم پیروز می شدیم، البته از اینکه تیمم در دو دیدار متوالی گل نخورده است، رضایت دارم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن اضافه کرد: تا دقیقه 80 توپ و میدان در اختیار ما بود و راه آهن تیم برتر میدان بود اما در 10 دقیقه پایانی مسابقه تا حدودی سایپا روند حرکتی بازی را در اختیار گرفت. در این شرایط ما شایسته پیروزی بودیم.

وی در مورد عملکرد داور مسابقه راه آهن - سایپا اظهار داشت: فکر می کنم این داور جوان یکی از نخستین قضاوت‌هایش را در لیگ برتر انجام می داد و در مجموع قضاوت خوبی داشت اما اعتقاد دارم در دقیقه 74 باید کارت زرد دوم را به بازیکن سایپا نشان می داد. او حتی دستش را داخل جیبش برد که کارت زرد را به این بازیکن نشان دهد اما به نظر می رسید مراعات کرد.

تاتار در پایان گفت: در بازی هفته گذشته مقابل پرسپولیس به ناحق حسن رودباریان اخراج شد و در این بازی بازیکن حریف از اخراج مسلم نجات یافت. من از آقای حسین عسگری رئیس کمیته داوران می خواهم به این مسائل رسیدگی کند و با تصمیمات جدی باعث شود داوری ما روز به روز بهتر شود.

دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن شهرری و سایپا البرز از هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز جمعه در ورزشگاه اکباتان برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید.