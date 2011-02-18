پلیس بحرین با گاز اشک آور به معترضین در منامه حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از منامه، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین بسوی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند.

شاهدان همچنین از استقرار 10 آمبولانس در میدان اللولو برای رساندن مجروحان به بیمارستان ها خبرمی دهند. این شاهدان همچنین برخوردهایی را بین نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان گزارش کرده اند که موجب زخمی شدن برخی ها شده است.

این در حالی است که برخی تظاهرات کنندگان در مسیر حرکت به این میدان اللولو هستند. شرکت کنندگان در نماز جمعه که یاد کشته ها را گرامی می داشتند خواستار سرنگونی آل خلیفه از قدرت شدند. برخی از شاهدان از شلیک گلوله های جنگی به سوی مردم خبرمی دهند.

مقام های بحرینی همچنین رایزنی هایی را با دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان برای غلبه بر ناآرامی ها صورت می دهند. علاوه بر ادامه این رایزنی ها با کشورهای عربی برخی از منابع از سفر یک مقام بلند پایه این کشور به ترکیه نیز خبر می دهند.