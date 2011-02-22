علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای اینکه هیچ کشتی‌گیر مدعی پشت خط نماند به 300 کشتی گیر فرصت داده شد تا در مسابقات انتخابی شرکت کند و نتایج به دست آمده نیز راضی کننده بود.

دارنده مدال نقره المپیک آتن ادامه داد: همانطور که پیش‌بینی می‌شد، شاهد رقابت‌های جذابی از مدعیان بودیم، تلاش و موفقیت پشتوانه‌ها، کادر فنی را به آینده امیدوار کرد. تمامی نفراتی که در این مسابقات شرکت کردند در صورت داشتن شرایط لازم به اردو دعوت می شوند اما غایبان جایی در تیم ملی نخواهند داشت.

دارنده مدال برنز رقابت‌های جهانی 2003 نیویورک تصریح کرد: حضور در جام تختی، "سیراکف" بلغارستان، جام باکو و جام شهدا را در برنامه داریم تا نفرات ما با حضور در این تورنمنت‌های بین المللی محک بخورند ضمن اینکه مرحله سوم اردوی تیم جوانان نیز از اوایل اسفندماه آغاز می شود.

وی تصریح کرد: همواره به برگزاری مسابقات انتخابی اعتقاد داشته و خواهم داشت و برگزاری این مسابقات نشان داد که رقابت‌های انتخابی می تواند کشتی ایران را در مسیر بازگشت به دوران اوج قرار دهد.

رضایی در پایان خاطر نشان کرد: یک تیم منتخب از رقابت‌های انتخابی در جام تختی و یک تیم به جام سیراکف بلغارستان اعزام می شوند که اسامی این نفرات بزودی اعلام خواهد شد. ضمن اینکه مرحله دوم اردوی ما نیز با دعوت نفرات منتخب مسابقات انتخابی از اوایل اسفندماه در خانه کشتی آغاز می شود.

رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور حدود 300 کشتی گیر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. تیم کشتی آزاد جوانان ایران سال آینده در سه مسابقه جام جهانی، قهرمانی آسیا و جهانی شرکت می کند.