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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۸

وکیلی:

هنرمندان 5 کشور دنیا فضای تاریخی ایران را در کشورشان به نمایش می گذارند

هنرمندان 5 کشور دنیا فضای تاریخی ایران را در کشورشان به نمایش می گذارند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست گروه هنرمندان سمپوزیوم بین المللی از پرسپولیس تا خلیج فارس گفت: هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم فضای تاریخی و کهن ایران را در کشورشان به نمایش می گذارند.

احمد وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به دیدنیهای فراوان جزیره قشم، بیان داشت: هنرمندان خارجی حاضر در سمپوزیوم بین المللی نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس واقعا از زیباییهای فراوان جزیره قشم حیرت کردند و برای آنها این مناطق بسیار جذاب بود.

وی در خصوص این سمپوزیوم گفت: این سمپوزیوم یک جریان فرهنگی است و اصلا سیاسی نیست اما در ذات هنر سیاست وجود دارد و در واقع این 9 سفیر فرهنگی از پنج کشور دنیا پس از بازگشت به کشورهای خود فضای کهن و تاریخی ایران را برای مردم خود به نمایش خواهند گذاشت.

سرپرست گروه هنرمندان سمپوزیوم نقاشی از پرسپولیس تا خلیج فارس ادامه داد: یکی از هنرمندان حاضر در این سمپوزیوم 50 هزار ایمیل را از این سمپوزیوم برای کشورهای مختلف فرستاده است و همزمان هنرمندان کشورهای مختلف را با مناطق دیدنی ایران آشنا می کند.

وکیلی با اشاره به خلق آثاری از هنرمندان حاضر در سمپوزیوم، اظهار داشت: این آثار در نمایشگاههای مختلف به نمایش در می آید و سپس در گنجینه آثار بنیاد رودکی نگه داری می شود.

این هنرمند کشورمان عنوان کرد:هنرمندان پنج کشور دنیا از نزدیک با پرسپولیس و خلیج فارس آشنا شدند و قطعا از فضای کهن ایران در نمایشگاه های خود در کشورهای مختلف استفاده می کنند.

وی افزود: برای برگزاری چنین سمپوزیومی در سال 90 هم برنامه ریزی شده است که در آینده اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 1256609

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