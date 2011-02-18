نشست سران عرب بدلیل موج اعتراضات مردمی به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الوفد، ریاست نشست سران عرب تصمیم گرفت بیست و سومین نشست سران عرب را که قرار بود اواخر مارس آینده در عراق برگزار شود تا زمان نامعلومی به تاخیر اندازد.



علت اتخاذ این تصمیم شرایط و تحولات کنونی در جهان عرب است که موجی از اعتراضات و تظاهرات بر ضد رژیمهای دیکتاتوری و غیر مردمی عربی به راه افتاده است.



حوادث و انقلابهای پیاپی در مصر و تونس و اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای لیبی، یمن، بحرین و اردن سبب به تاخیر افتادن نشست آتی سران عرب در بغداد شده است.



از سوی دیگر به گزارش العربیه، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در این زمینه گفت هنوز هیچ ابلاغی در این زمینه دریافت نکرده است.



العربیه در این زمینه اعلام کرده بود لیبی به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه عرب تصمیم به تاخیر نشست آتی سران عرب گرفته است.



این در حالی است که نمایندگان دائم کشورهای عربی در مقر اتحادیه عرب در نشست اخیر خود با اعلام برگزاری نشست عادی آتی سران عرب در روز 29 مارس آینده (9 فروردین 90) در بغداد، بر ادامه فعالیت عمرو موسی به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب تاکید کردند.



آخرین باری که بغداد میزبان نشست عادی سران عرب بود، به نوامبر 1978 میلادی برمی گردد، البته پایتخت عراق در می 1990 میزبان نشست فوق العاده سران عرب هم بود.