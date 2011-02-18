به گزارش خبرگزاری مهر، مهمانپرست در دیدار با چارامبا سخنگوی رئیس جمهور و دبیر دائم وزارت رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی و تبلیغات زیمبابوه مهمانپرست ضمن مروری بر مناسبات بسیار خوب دو کشور در عرصه های دوجانبه و بین‌المللی، تصریح کرد که تقویت دیپلماسی عمومی یکی از اولویتهای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.

مهمانپرست در این دیدار که مدیران ارشد رسانه های صوتی – تصویری، شرکتهای خبرگزاری زیمبابوه نیز حضور داشتند افزود: یکی از راههای دستیابی به این مهم ارتقاء ارتباطات و همکاریهای رسانه‌ای میان کشورهای دوست و همفکر است و از این طریق است که می توان واقعیات تحولات کشورهای مستقل و درحال توسعه مثل ایران و زیمبابوه را بسیار بهتر وصحیح تر به جهانیان عرضه کرد.

چارامبا نیز روابط بسیار گرم بین دوکشور را ستود و افزود روسای جمهور دو کشور در ارتباط با مسائل بین المللی مواضعی هماهنگ و بسیار نزدیک دارند .

وی از حمایت ایران از سیاستهای دولت زیمبابوه از جمله اصلاحات ارضی قدردانی کرد.

چارامبا احداث کارخانه تولید تراکتور در زیمبابوه و اجرای پروژه هایی که فناوری پیشرفته در اختیار زیمبابوه قرار می دهد، مورد قدردانی دولت و ملت زیمبابوه است.

وی تمایل کشورش برای بهره مندی از تجارت و ظرفیتهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه رسانه ها، بخصوص رادیو و تلویزیون – را مورد تاکید قرار داد وگفت : که آماده است تا چارچوب همکاری جامعی بین رسانه های دو طرف در قالب تبادل اخبار و اطلاعات، جذب فناوری پیشرفته دیجیتال و کسب آموزش های تخصصی رسانه‌ای را پی ریزی نماید.

مهمانپرست در ادامه دیدارهایش با هیئت رسانه‌ای همراهش، بطور جداگانه از خبرگزاری نیوزیانا، گروه رسانه‌های نوشتاری و رادیو تلویزیون زیمبابوه نیز دیدار کرده و با مسئولین این رسانه‌ها درخصوص گسترش همکاری ها گفتگو کرد.

