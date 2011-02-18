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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۳

دیدار سخنگوی وزارت امورخارجه با عالیترین مقام رسانه‌ای زیمبابوه

دیدار سخنگوی وزارت امورخارجه با عالیترین مقام رسانه‌ای زیمبابوه

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان که در راس هیئتی رسانه ای به کشورهای آفریقایی سفر کرده است در زیبماوبه با عالیرترین مقام رسانه ای این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمانپرست در دیدار با چارامبا سخنگوی رئیس جمهور و دبیر دائم وزارت رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی و تبلیغات زیمبابوه مهمانپرست ضمن مروری بر مناسبات بسیار خوب دو کشور در عرصه های دوجانبه و بین‌المللی، تصریح کرد که تقویت دیپلماسی عمومی یکی از اولویتهای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.

مهمانپرست در این دیدار که مدیران ارشد رسانه های صوتی – تصویری، شرکتهای خبرگزاری زیمبابوه نیز حضور داشتند افزود: یکی از راههای دستیابی به این مهم ارتقاء ارتباطات و همکاریهای رسانه‌ای میان کشورهای دوست و همفکر است و از این طریق است که می توان واقعیات تحولات کشورهای مستقل و درحال توسعه مثل ایران و زیمبابوه را بسیار بهتر وصحیح تر به جهانیان عرضه کرد.
 
چارامبا نیز روابط بسیار گرم بین دوکشور را ستود و افزود روسای جمهور دو کشور در ارتباط با مسائل بین المللی مواضعی هماهنگ و بسیار نزدیک دارند .
 
وی از حمایت ایران از سیاستهای دولت زیمبابوه از جمله اصلاحات ارضی قدردانی کرد.
 
چارامبا احداث کارخانه تولید تراکتور در زیمبابوه و اجرای پروژه هایی که فناوری پیشرفته در اختیار زیمبابوه قرار می دهد، مورد قدردانی دولت و ملت زیمبابوه است.
 
وی تمایل کشورش برای بهره مندی از تجارت و ظرفیتهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه رسانه ها، بخصوص رادیو و تلویزیون – را مورد تاکید قرار داد وگفت : که آماده است تا چارچوب همکاری جامعی بین رسانه های دو طرف در قالب تبادل اخبار و اطلاعات، جذب فناوری پیشرفته دیجیتال و کسب آموزش های تخصصی رسانه‌ای را پی ریزی نماید.
 
مهمانپرست در ادامه دیدارهایش با هیئت رسانه‌ای همراهش، بطور جداگانه از خبرگزاری نیوزیانا، گروه رسانه‌های نوشتاری و رادیو تلویزیون زیمبابوه نیز دیدار کرده و با مسئولین این رسانه‌ها درخصوص گسترش همکاری ها گفتگو کرد.
 
کد مطلب 1256618

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