استقلال با شکست نفت به رده دوم جدول بازگشت/ گلزنی برهانی

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:15 امروز جمعه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های استقلال و نفت تهران در ورزشگاه آزادی پیگیری شد.

این بازی که با قضاوت سعید مظفری‌زاده و در حضور نزدیک به 12 هزار تماشاگر برگزار شد در پایان به برتری 3 بریک تیم استقلال انجامید تا این تیم با 43 امتیاز به سکوی دوم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کند.

ستاره استقلال در این بازی خانگی سیدمهدی سیدصالحی بود که دوبار در دقایق 21 و 75 دروازه نفت تهران را گشود. دیگر گل استقلال را نیز آرش برهانی در دقیقه 87 به ثمر رساند. گلزن تیم نفت نیز ژودیفل فریرا بود که در دقیقه 36 دروازه وحید طالب لو را باز کرد. مجیدی پاس گل‌های اول و سوم را برای مهاجمان استقلال ارسال کرد و آمادگی خود را به رخ دیگر مهاجمان لیگ برتری کشید.

مظفری‌زاده در این بازی به محمدرضا ناصحی از تیم نفت تهران کارت زرد نشان داد.

- جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 45 امتیاز

2- استقلال تهران 43 امتیاز

3- سپاهان اصفهان 42 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

5- مس کرمان 37 امتیاز

6- پرسپولیس 34 امتیاز (یک بازی کمتر)

7- فولاد خوزستان 33 امتیاز - تفاضل گل 14+

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 6+

9- ملوان بندرانزلی 30 امتیاز

10- صنعت نفت آبادان 29 امتیاز (یک بازی کمتر)

11- راه آهن شهرری 27 امتیاز

12- سایپای البرز 25 امتیاز

13- شهرداری تبریز 24 امتیاز

14- شاهین بوشهر 23 امتیاز - تفاضل گل 3- (یک بازی کمتر)

15- نفت تهران 23 امتیاز - تفاضل گل 6-

16- پیکان قزوین 22 امتیاز

17- پاس همدان 21 امتیاز

18- استیل آذین تهران 20 امتیاز

هفته بیست و سوم لیگ برتر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

شنبه - 30/11/89

* شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر