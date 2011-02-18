ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل ایران و ترکیه/ تاسیس شعبه بانک ترکیه در ارس

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در مذاکره با رئیس جمهور ترکیه مشکل حمل و نقل ترکیبی به عنوان یکی از موانع توسعه مناسبات اقتصادی آذربایجان شرقی و ترکیه مطرح شد که آقای گل با ایجاد شرکت حمل و نقل ترکیبی متشکل از حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی بین آذربایجان شرقی و ترکیه موافقت کرد.

وی همچنین گفت: در این مذاکره موضوع همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی مطرح شد و بر اساس توافقات اولیه مقرر شد افزایش سفرهای ریلی و هوایی بین آذربایجان شرقی و ترکیه پیگیری و عملی شود.

استاندار آذربایجان شرقی به اخذ مجوز پروازهای خارجی شرکت هواپیمایی آتا اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه این فرصت برای شرکت هواپیمایی استان فراهم شده بود ولی امکان بهره مندی از فرودگاه آتاتورک استانبول برای این شرکت فراهم نبود که خوشبختانه با نظر مساعد آقای عبدالله گل قرار شد این شرکت از ظرفیت های این فرودگاه استفاده کند.

بیگی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در مذاکره با گل، ایجاد بانک دولتی ترکیه در منطقه آزاد ارس و جلب نظر سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ترک در این منطقه بود که قول پیگیری این موضوع از سوی رئیس جمهور داده شد و به محض فراهم شدن شرایط، عملی خواهد شد.

وی فراهم شدن فرصت معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در استان را از دیگر نتایج سفر این هیئت به آذربایجان شرقی خواند و افزود: در طول سفر هیئت ترکیه به استان خوشبختانه تفاهم نامه های مشترک بسیار مناسبی بین بخش خصوصی دو طرف انجام شد که این خود زمینه توسعه اقتصادی بیش از پیش استان را فراهم می آورد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تبیین ظرفیت های منطقه آزاد ارس در طول این سفر به هیئت ترک اشاره کرد و افزود: با توجیه بسیار مناسبی که اعضای هیئت تجاری ترکیه از منطقه آزاد ارس شدند، قرار شد فعالیت های بانکی و بیمه ای در سطح بالایی در این منطقه انجام شود.

بیگی نتایج این سفر را خوب و رضایت‌بخش ارزیابی کرد و گفت: فعالان اقتصادی ترکیه سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی ایران و ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و آذربایجان شرقی نیز نقش بسزایی در حجم روابط اقتصادی دو کشور دارد بنابراین نتایج این سفر در تعمیق روابط دو کشور و توسعه اقتصادی و صنعتی استان در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: امید می رود این سفر مهم، جایگاه اقتصادی آذربایجان شرقی را در سطح ملی بیش از پیش افزایش دهد.