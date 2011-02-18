۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

با تصمیم ارتش مصر؛

گذرگاه رفح تنها به مدت 3 روز باز می شود

رسانه ها در خبری فوری از تصمیم شورای نظامی حاکم بر مصر برای بازکردن موقت گذرگاه رفح خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد : شورای نظامی مصر تصمیم گرفت گذرگاه رفح واقع در مرز میان نوار غزه و مصر را به مدت سه روز به خاطر شرایط انسانی باز کند.

خاطر نشان می شود شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان امروز در جمع میلیونها نفر در میدان التحریر قاهره از مقامات نظامی مصر خواست گذرگاه رفح را به روی مردم تحت محاصره غزه باز کنند و به محاصره آنها پایان دهند.

