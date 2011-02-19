شکنندگی رژیم ریاض و عواقب آن برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارن الیوت هاوس"‌ ناشر سابق وال استریت ژورنال و گزارشگر خاورمیانه که درسال 1984 جایزه "پولیتزر" را به خود اختصاص داد در تحلیلی درشماره اخیر وال استریت تحت عنوان "از تونس تا قاهره و ریاض"‌ این سوال را مطرح می کند که درصورت سقوط دولت عربستان سعودی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟



الیوت هاوس می افزاید: برای دولتهای مستبد عرب بی ثباتی پدیده ای غیر محتمل است تا اینکه قیام مردمی ‌موجودیت آنها را در آخرین لحظات به خطر اندازد و این مسئله اکنون در مورد عربستان سعودی می تواند محقق شود.



او می افزاید درشرایطی که نفوذ آمریکا درسراسر منطقه خاورمیانه کاهش یافته و به عقب رانده می شود،‌ ایالات متحده ممکن است بزودی مواجه با عواقب تکان دهنده بی ثباتی در کشوری شود که مهمترین متحد آمریکا باقی مانده است.

نویسنده اضافه می کند درحالی که وجود رژیمی مخالف درمصر تهدیدی مستقیم برای اسرائیل است لکن آمریکا را تهدید نمی کند. اما روی کار آمدن ضد غربها در عربستان که از هر چهار بشکه نفت جهان یکی را تولید می کند به طور واضح و روشن موقعیت آمریکا را به عنوان سردمدار اقتصاد جهان تهدید خواهد کرد.

نویسنده که سی سال است عربستان را پوشش خبری می دهد معتقد است خاندان آل سعود فاسد و ناتوان بوده و در رسانه های اجتماعی به طور روزافزون هدف انتقاد قرار می گیرد و این رژیم اکنون مواجه با فرآیند حساس جانشینی (بعد از ملک عبدالله) می باشد.

به اعتقاد نویسنده، سعودی ها باید یا دست به اصلاحات گسترده بزنند و یا آمریکا آنها را وادار به چنین اصلاحاتی بنمایند. درغیر این صورت درخطر قیامها و خیزشهای مردمی قرار خواهند گرفت.

خطرات متعددی که خاندان آل سعود با آن مواجهند را می توان دریک جمله خلاصه نمود و آن اختلاف چشمگیر و روبه رشد بین "حکام سالمند" و "نسل جوان" سعودی است.

سن متوسط شاهزاده های حاکم برعربستان 83 سال است درحالی که 60 درصد سعودیها زیر 18 سال سن دارند. علاوه براین وجود تلویزیون ماهواره ای، اینترنت و رسانه های اجتماعی موجب شده جوانان به عمق فساد موجود درحکومت عربستان پی ببرند.

نویسنده اضافه می کند: 40 درصد شهروندان سعودی زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به 70 درصد قادر به خرید منزل مسکونی نیستند. این افراد از تحصیل و در نتیجه از کسب شغل دربخش خصوصی محروم بوده و در عوض 90 درصد مشاغل بخش خصوصی به اتباع خارجی سپرده شده است.

نویسنده می افزاید : درطول سالها خاندان سلطنتی سعودی که در حال حاضر شامل نزدیک به 7 هزار شاهزاده است برتمامی جوانب زندگی سعودی مسلط شده است. اما زمان آن فرارسیده که حکام بسیار سالمند جای خود را به نسل جوانتر بدهند. همه اینها یادآور دهه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که یک فرد بسیارسالمند جای خود را به فرد بسیار سالمندتر دیگری می داد.