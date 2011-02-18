مصر با عبور کشتیهای نظامی ایران از کانال سوئز موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که مصر با عبور کشتی های نظامی ایران از کانال سوئز موافقت کرده است. پیشتر منابع خبری از درخواست اجازه عبور دو کشتی نظامی ایرانی از کانال سوئز خبر داده بودند.

شبکه الجزیره پیشتر از بررسی درخواست ایران از سوی مقام های مصری خبر داده بود. شبکه العربیه نیز که از چند روز پیش در همسویی با رژیم صهیونیستی به خبرسازی و دروغ پراکنی در این زمینه دست زده و مدعی شده بود مصر با عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز مخالفت کرده است، در خبری فوری اعلام کرد : نیروهای مسلح مصر در حال بررسی اجازه به کشتی های جنگی ایران برای عبور از کانال سوئز هستند.



آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی دیروز مدعی شده بود قرار است روز پنجشنبه(دیروز) دو فروند ناو ایران از کانال سوئز عبور کنند که این خطری بزرگی برای موجودیت اسرائیل است، شبکه العربیه که همسویی عجیبی با صهیونیستها و استکبار جهانی دارد بلافاصله با تکیه بر این ادعای دروغین سعی در پر و بال دادن به ماجرا کرد و مدعی شد که مسئولان کانال سوئز از ورود دو کشتی ایرانی به این کانال خودداری کرده اند، خبری که هرگز از سوی قاهره تائید نشده بود.