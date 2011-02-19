به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جایزه بزرگ آلمان که از سری رقابتهای گزینشی المپیک 2010 لندن محسوب می شود از ظهر امروز شنبه با حضور 500 جودوکار از 68 کشور در شهر دوسلدورف آغاز می شود. جودو ایران در این مسابقات تنها یک نماینده دارد.

آرش میراسماعیلی سرگروه تیم ملی ایران در وزن 66- کیلوگرم این رقابتها امروز به مصاف رقبای خود خواهد رفت. وی در گروه A دور نخست به دیدار "سرگی پلی‌یف" از اوکراین با رنکینگ 49 جهانی خواهد رفت. میراسماعیلی در صورت برتری در این دیدار به مصاف "چوی مین هو" از کره جنوبی خواهد رفت.



این کره ای عنوان دار که چند ماهی به دلیل آسیب دیدگی از رقابتهای بین المللی دور بود اکنون در ردیف 34 رنکینگ جهان قرار دارد. نماینده کشورمان اگر از سد این کره ای که دور اول را استراحت داشته بگذرد دور سوم باید با "هاس باتار" نفر اول رنکینگ جهانی از مغولستان مبارزه کند.



علاوه بر این مغولی"لئوناردو" برزیلی با رنکینگ 10 جهانی، اوری آرته از اسپانیا دارای رنکینگ 5 جهانی و دراکسیچ از اسلونی با رنکینگ 8 جهانی از دیگر مدعیان این وزن هستند. رقابتهای بین المللی آلمان به مدت دو روز در شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد.