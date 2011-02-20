طرح ساماندهی جاده چالوس اجرایی می شود

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت:‌ جاده چالوس به عنوان یکی از مهمترین جاده های گردشگری کشور سالانه پذیرای مسافران فراوانی است که باید برای ساماندهی وضعیت آن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: به دلیل مسئولیت دستگاههای متعدد خدمات رسان در جاده چالوس ناهماهنگی هایی مشاهده می شود که با مدیریت فرمانداری در قالب طرح ساماندهی اقدام خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه تمامی مجوزهای مورد نیاز دستگاههای متعدد خدماتی و اجرایی در قالب طرح ساماندهی صادر می شود، خاطر نشان کرد: این اقدام در راستای انتظام بخشی به ارائه خدمات مختلف و جلوگیری از موازی کاری دستگاههای خدمات رسان و اجرایی صورت می گیرد.

ایران نژاد یادآور شد: این طرح نیز همانند طرح ساماندهی تپه مرادآب در راستای ارتقای وضعیت کیفی و ارائه خدمات مطلوب به مردم ساکن در منطقه و مسافران عبوری اجرایی می شود.

وی اگفت: با تحقق این مهم علاوه بر نظم بخشیدن به فعالیتهای صورت گرفته در جاده چالوس زمینه های لازم برای حضور فعال و قوی سرمایه گذاران نیز فراهم خواهد شد.