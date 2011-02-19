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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

"از پرسه خیال در اطراف وقت سبز" منتشر شد

"از پرسه خیال در اطراف وقت سبز" منتشر شد

مجموعه شعر "از پرسه خیال در اطراف وقت سبز" سروده مفتون امینی از سوی نشر امرود منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل سروده‌های گوناگون فارسی و منظومه عاشیقلی کروان  به ترکی  و دربرگیرنده 33 شعر از این شاعر مطرح معاصر است.

در شعر "از این چند پرده و نیم" می‌خوانیم: باد می‌گوید/ که مژده آمدنت مرا خوشبو کرده است/ و من سر در هوای توام/ رود می‌گوید/ اگر از راه دریا بیایی/ در پیشواز تو جاری‌ترین شورها و شتاب‌هایم/ آفتاب می‌گوید/ از هر سو که آمدی رو به تو هستم و دست در زرافشانی.

از عناوین شعرهای فارسی و ترکی این کتاب می‌توان به ماه و آب، آن شنیدنها، باغ، برگ، محال‌اندیش، قصه قلب و قطار، بونو خوشحال بیر آنا و ای کوه سهند اشاره کرد.

یدالله امینی متخلص به مفتون متولد 1302 از جمله شاعران ایرانی است که به لحاظ کیفی و کمی، اشعار درخور توجهی منتشر کرده است. وی در آغاز شاعری کلاسیک و کهن‌پرداز بود اما بعدها به‌ویژه بعد از انقلاب به شعر بی‌وزن و قالب نوپردازانه روی آورد. دریاچه، یک تاکستان احتمال، عصرانه در باغ رصدخانه، سپیدخوانی روز و اکنونهای دور از جمله دفترهای شعری اوست.

کتاب "از پرسه خیال در اطراف وقت سبز"  با شمارگان 1000 نسخه در 80 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1256648

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