"از پرسه خیال در اطراف وقت سبز" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل سروده‌های گوناگون فارسی و منظومه عاشیقلی کروان به ترکی و دربرگیرنده 33 شعر از این شاعر مطرح معاصر است.

در شعر "از این چند پرده و نیم" می‌خوانیم: باد می‌گوید/ که مژده آمدنت مرا خوشبو کرده است/ و من سر در هوای توام/ رود می‌گوید/ اگر از راه دریا بیایی/ در پیشواز تو جاری‌ترین شورها و شتاب‌هایم/ آفتاب می‌گوید/ از هر سو که آمدی رو به تو هستم و دست در زرافشانی.

از عناوین شعرهای فارسی و ترکی این کتاب می‌توان به ماه و آب، آن شنیدنها، باغ، برگ، محال‌اندیش، قصه قلب و قطار، بونو خوشحال بیر آنا و ای کوه سهند اشاره کرد.

یدالله امینی متخلص به مفتون متولد 1302 از جمله شاعران ایرانی است که به لحاظ کیفی و کمی، اشعار درخور توجهی منتشر کرده است. وی در آغاز شاعری کلاسیک و کهن‌پرداز بود اما بعدها به‌ویژه بعد از انقلاب به شعر بی‌وزن و قالب نوپردازانه روی آورد. دریاچه، یک تاکستان احتمال، عصرانه در باغ رصدخانه، سپیدخوانی روز و اکنونهای دور از جمله دفترهای شعری اوست.

کتاب "از پرسه خیال در اطراف وقت سبز" با شمارگان 1000 نسخه در 80 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.

