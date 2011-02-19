نوروز 90 با 10 هزار بازرس در بازار/ بازرسان نامحسوس در کمین متخلفان

جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: طرح ویژه نظارتی نوروز 90 از سوی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت تدارک دیده شده است و از ابتدای اسفندماه با ابلاغ دستورالعمل اجرایی به استانها، آغاز شده و تا نیمه اردیبهشت 90 نیز ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز، تمرکز بازرسان بر اقلام پر مصرفی است که طبیعتا به دلیل ایام نوروز، تقاضای بالایی پیدا خواهند کرد. در این میان تخلفات در مورد کالاهای پرمصرف از دید بازرسان دور نخواهد ماند.

13 اولویت کالایی در بازرسی‌ها

تقوی از تشدید نظارت بر فروش و عرضه میوه، تره‌بار، شیرینی‌جات خشکبار، مواد غذایی، اقلام پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش در بخش کالایی و رستوران‌ها، مراکز مذهبی، فرهنگی و ورزشی در بخش خدمات خبرداد و تصریح کرد: اولویت در بحث بازرسی، با نظارت‌های پیشگیرانه است، به نحوی که بازرسان دقت می کنند که تخلفی رخ ندهد و یا اگر تخلف صورت گرفت، اشد مجازات برای متخلف در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: برای این موضوع مجموعه هماهنگی‌هایی با استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، ائمه جمعه و جماعات و تمامی دستگاههای مرتبط همچون تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، پایانه های حمل و نقل، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته و آمادگی ایجاد شده که با تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی بتوان مراکز پرتردد را مورد کنترل و نظارت قرار داد.

بازاری ایمن در آستانه نوروز 90

تقوی ابراز امیدواری کرد تا با هماهنگی‌های به عمل آمده در قالب طرح نظارتی ویژه نوروز 90، بازاری ایمن در ایام نوروز سال 90 را داشت.

وی ادامه داد: امسال به دلیل اجرای بسته نظارتی ویژه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دامنه کار نظارت و بازرسی به صورت گسترده‌تر انجام خواهد گرفت و تلاش می شود تا از تشکل‌های صنفی، صنعتی، انجمن‌ها و گروه‌های مختلف و ناظران افتخاری در اجرای این طرح استفاده شود؛ ضمن اینکه با توسعه دامنه نظارت و بازرسی اجازه سوءاستفاده از بازار را نمی‌دهیم.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به دلیل تصمیم دولت مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به مردم، به نظر می‌رسد بحث سفرهای نوروزی همچنان پابرجا باشد و بر همین اساس، تمرکز بیشتری بر مراکز ارایه دهنده خدمات به مردم صورت خواهد گرفت که امید می رود با تستی که با 10 هزار نفر نیروی بازرسی در بازار انجام شده، شرایط خوبی فراهم شود.

بازار زیر ذره‌بین 10 هزار بازرس

تقوی گفت: 10 هزار بازرس به صورت محسوس و نامحسوس کار بازرسی از بازار را دنبال می کنند و علاوه بر آن، انجمن‌ها نیز این اقدام را در حوزه صنفی خود عمل خواهند کرد. در این میان یکی از رویکردهای اصلی سازمان حمایت، نظارت پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات احتمالی است؛ ضمن اینکه اگر تخلفی صورت گیرد برخورد شدیدی انجام خواهد شد.

وی پیش‌بینی کرد که آمار تخلفات کاهش پیدا کند و بازاری ایمنی برای شب عید فراهم شود.

نظارت ناظران بر عملکرد تولیدکنندگان

وی در مورد نظارت بر مبادی تولید کالا گفت: نظارت بازرسان بر کل فرآیند از مبدا تولید یا انتهای نقطه توزیع است و تولیدکنندگان را نیز در بر می گیرد.

تقوی گفت: خواستگاه طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال به نحوی است که تعطیلی ندارد و بازرسان در کل ایام تعطیل، طرح را دنبال می کنند و اجازه سوء استفاده را نخواهند داد.

وی از مردم درخواست کرد تا همچون گذشته وزارت بازرگانی را در اجرای طرح بازرسی همراهی کنند و از طریق شماره تلفن 124، مراتب تخلفات و یا عدم عرضه در بازار را انتقال دهند.