مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

ایران :
فوران خشم و نفرت ایرانیان از سران فتنه
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت خبر داد: واریز سهمیه بنزین نوروزی به زودی در کارت سوخت
بردهای متوالی استقلال
تفاهم:
مقام معظم رهبری سیاستهای کلی نظام در امور زیر را ابلاغ فرمودند: ایثارگران، مسکن، شهرسازی، تشویق سرمایه گذاری، پدافند غیرعامل
وزیر کار اعلام کرد: ایجاد 1 میلیون و 800 هزار شغل تا پایان سال
کاهش 20 درصدی ضایعات نان با هدفمندی یارانهها
مقام معظم رهبری سیاستهای کلی نظام در امور زیر را ابلاغ فرمودند: ایثارگران، مسکن، شهرسازی، تشویق سرمایه گذاری، پدافند غیرعامل
وزیر کار اعلام کرد: ایجاد 1 میلیون و 800 هزار شغل تا پایان سال
کاهش 20 درصدی ضایعات نان با هدفمندی یارانهها
جام جم :
مشکل کمبود پرستار حل میشود؛ 23 هزار پرستار از طریق آزمون روز جمعه جذب خواهند شد
ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری در 6 بخش
کاهش تخلفات معاملات مسکن
جوان:
امام جمعه 4 میلیون نمازگزار مصری در میدان التحریر: نمیگذاریم انقلاب مصر مصادره شود
فریاد محاکمه سران فتنه در آسمان ایران طنین انداز شد
نشانه شناسی مراسم اختتامیه فیلم فجر؛ هم سیمرغ گرفتند؛ هم سمند سوار شدند؛ هم هو کردند!
حمایت:
رئیس قوه قضائیه با اشاره به حوادث 25 بهمن: ضربه به آرمانهای انقلاب تحمل نخواهد شد
اهتمام ویژه قضات به رسیدگی مشکلات قضایی مددجویان
اعتراض گسترده ائمه جمعه به حوادث 25 بهمن
خروج انتقال پایتخت در دستور کار
خبر:
در تظاهرات پس از پایان نماز جمعه در شهرهای کشور صورت گرفت؛ تداوم اعتراض به فتنهگران
حمله استاندار تهران به نمایندگان منتقد رئیس جمهور
افزایش چشمگیر در سال آینده تکذیب شد؛ بلیت مترو 325 تومان نه 975 تومان
خراسان:
دولت بحرین مردم را قتل عام کرد
رهبر انقلاب سیاستهای کلی نظام را در 6 بخش ابلاغ کردند
رئیس قوه قضاییه: مردم مطمئن باشند در برخورد با فتنه گران کوتاهی نخواهیم کرد
دنیای اقتصاد:
بانک مرکزی خبر داد: بسته پولی 90 نهایی شد
انبوه سازان ابراز نگرانی کردند؛ احتمال افزایش عوارض ساخت
مقام معظم رهبری شش محور جدید از سیاستهای کلی نظام را ابلاغ کردند؛ سیاستهای تشویق سرمایه گذاری
شرق:
توصیه جنتی به دستگاه قضائی: سران فتنه را در خانهشان زندانی و تلفن و اینترنتشان را هم قطع کنید
تظاهرات معترضان به وقایع 25 بهمن
دیکتاتورهای عرب در کما؛ سرکوب خونین معترضان در یمن، بحرین و لیبی
فرهیختگان:
از سوی مقام معظم رهبری؛ سیاستهای کلی نظام در 6 بخش ابلاغ شد
علی لاریجانی: تلاش آمریکا برای هدایت اعتراضات مردم منطقه به جایی نمیرسد
سهم ناچیز ایران از درآمد گردشگری جهانی
قدس:
از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفت؛ ابلاغ سیاستهای کلی نظام در 6 بخش
جزئیات واریز بنزین نوروزی اعلام شد
معاون وزیر مسکن تشریح کرد: نحوه کاهش هزینههای مستاجران
معاون رئیس جمهور: قرار نیست با ادغام وزارتخانهها تعدیل نیرو صورت بگیرد
کیهان:
در سراسر کشور اعلام شد؛ مجازات فوری سران فتنه مطالبه دهها میلیون تظاهرکننده ایرانی
290 مصوبه هیئت دولت برای شتاب در عمران استان بوشهر
هشدار میلیونها مصری در میدان التحریر: اجازه نمیدهیم آمریکا انقلاب ما را مصادره کند
همشهری:
راهپیمایی عظیم مردم در محکومیت اقدام فتنه گران
اسفند با خبرهای خوش از راه رسید؛ رونق بازار شب عید
قطار بیداری اسلامی خاورمیانه در ایستگاه بحرین
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