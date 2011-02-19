ریشه مشکلات جوانان درمدارس است/آموزش پرورش بدون تعارف نقد شود

دکتر ایرج داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه متأسفانه معمولاً کسانی هدایت آموزش و پرورش را بر عهده دارند که فاقد دکترین در حوزه تعلیم و تربیت هستند، گفت: این افراد بیشتر درگیر مسائل اجرایی می‌شوند و کمتر به مسائل اساسی و بنیادین در این حوزه می‌پردازند .

وی افزود: درست است که اهدافی در اساسنامه وزارت آموزش و پرورش گنجانده‌ شده است اما این امر کفایت نمی‌کند و بنابراین لازم است مسئولان به جای پرداختن صرف به مسائل اجرایی به مباحث بنیادین نیز توجه کنند. لازم است شخص وزیر و سایر مسئولان آموزش و پرورش به پژوهشها و مطالعات نظری توجه کنند و بکوشند از آنها استفاده کنند وگرنه این تحقیقات و مطالعات نیز مانند موارد مشابه دیگر تنها بایگانی خواهند شد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری ادامه داد: آموزش و پرورش در ایران باید یک بار به طور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد و باید بررسی شود که واقعاً نظام آموزش و پرورش ما در این سی سال چقدر به هدف اصلی خود یعنی تحقق حیات طیبه دست یافته است. نباید خود را پشت آمار پنهان کنیم و به کمک آنها عملکردها را توجیه کنیم. بلکه باید بکوشیم در تمامی عرصه‌های مرتبط با آموزش و پرورش به آسیب‌شناسی بپردازیم و ببینیم تا چه اندازه توانسته‌ایم بر اساس دکترین اسلام درباره آموزش و پرورش عمل کنیم.

داداشی تصریح کرد: واقعیت این است که آموزش و پرورش ما این نیاز ضروری را دارد که در همه وجوه خود و به طور دقیق و بدون تعارف نقد شود. آقایان نباید بترسند و فقط بکوشند خودشان را توجیه کنند. بلکه باید پس از نقد همه جانبه، از افراد متفکر نیز دعوت و راهکارهایی برای اجرا بیایند.

وی با بیان این نکته که هر چیزی از میوه خودش شناخته می‌شود، گفت: وقتی یک درخت میوه‌های خوبی ندارد به این معناست که آن درخت مشکل دارد. وقتی ما آمار انحرافات اخلاقی، موارد مخدر و شبهات را در جامعه بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این بچه‌ها در همین نظام آموزش و پرورش تربیت شده‌اند و بنابراین مشکل را باید در همین مدارس جستجو کرد. بعنوان مثال ما در طول 12 سال بچه‌ها را بر اساس مباحث دنیای مدرن تربیت می‌کنیم و بعد انتظار داریم بچه‌ها بر اساس تعالیم اسلامی زندگی کنند حال آنکه این امر ممکن نیست.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه متأسفانه مسئولان آموزش و پرورش نقدگریزند و نمی‌خواهند این انتقادات را بپذیرند، یادآور شد: گاهی آن قدر به کمیات می‌پردازیم که از کیفیاتی که خودشان را در رفتار کودکان نشان می‌دهند، غافل می‌شویم. بنابراین لازم است بررسی کنیم و ببینیم ما چه کوتاهی‌ کرده‌ایم که مشکلات فعلی در مدارس و در میان بچه‌ها به وجود آمده است.

داداشی در پایان با تأکید بر اینکه نباید نظام آموزش و پرورش را به حال خود رها کرد تا نابود شود، گفت: راه‌حل این نیست که مثلاً بگوییم مشکلات دانش‌آموزان ما به دلیل تکنولوژی است بلکه باید ببینیم که در رابطه با تکنولوژی چه فرهنگ‌سازی کرده‌ و چه پیش‌بینیهایی در این باره انجام داده‌ایم.