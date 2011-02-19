خاورمیانه ؛ جدال تاریخ سازان و بدنامان تاریخ

ساعات و روزهایی که در آن قرار داریم لحظاتی تاریخی است که ثانیه به ثانیه آن به رشته تحریر در خواهد آمد؛ ملتی که قرنها مورد ستایش قرار گیرد و دیکتاتورهایی که در عمق تاریخ بدنام خواهند ماند.



در بررسی تحولات اخیر خاورمیانه به ویژه در کشورهای عربی مسئله ای که قابل توجه است جدالی تاریخی میان دو جبهه خیر و شر است. جبهه خیر شامل ملتی است که حق خود را پایمال شده دیده و برای بدست آوردن این حقوق قیام کرده است. جبهه شر نیز شامل حاکمان دیکتاتور و مستبد می شود که سالها بر این مردم با توسل به زور و حمایت خارجی حکمرانی کرده اند.

این روزها از تونس خبر می رسد که خیابان هفتم نوامبر در پایتخت نیز به نام بوعزیزی تغییر نام داده است. جالب اینکه روز هفتم نوامبر سال 1987 روز به قدرت رسیدن بن علی در تونس بود و این خیابان به همین دلیل نامگذاری شده بود.

جالب توجه اینکه شاهدان این جدال تاریخی در جهان شک و تردیدی درباره بر حق بودن جبهه خیر در برابر جبهه شر ندارند و همگی به انتظار نشسته اند تا پیروزی حق بر باطل را نظاره گر باشند که این پیروزی سنتی لا یتغیر الهی است.



وقایع تونس و مصر نیز تا کنون به خوبی نشان داده که مقاومت در برابر این سنت در نهایت نتیجه ای در بر ندارد و این پیروزی روزی محقق می شود. حال در مصر و تونس این مسئله محقق شده و در لیبی، یمن، بحرین، الجزایر، مغرب، اردن و عربستان سعودی به تدریج در حال تحقق است.



در نظر داریم نگاهی دقیق به دو جبهه اصلی این جدال تاریخی داشته باشیم. زمانی که مردم تونس با قیامی بیست و چند روزه دیکتاتوری بیست و چند ساله "زین العابدین بن علی" را کنار زده و نام خود را برای همیشه در تاریخ ثبت می کنند.

پرونده "بن علی" بسته شد و نامش به ردیف دیگر دیکتاتورهای بدنام تاریخ اضافه گردید. اما در مقابل نامی دیگر نیز وجود داشت که برای همیشه در تاریخ از آن به عنوان الگوی قیام در جهان عرب یاد می شود و ملتی قرنها از او ستایش می کند.



این فرد کسی جز "محمد بوعزیزی" جوان تحصیل کرده تونسی نبود که مرگ را بر زندگی در ذلت ترجیح داد و نام خود را برای همیشه به عنوان تاریخ ساز ثبت کرد. این روزها حتی از تونس خبر می رسد که خیابان هفتم نوامبر در پایتخت نیز به نام بوعزیزی تغییر نام داده است. جالب اینکه روز هفتم نوامبر سال 1987 روز به قدرت رسیدن بن علی در تونس بود و این خیابان به همین دلیل نامگذاری شده بود.



در مصر هم پرونده "حسنی مبارک" به زباله دان تاریخ ریخته شد تا ملتی انقلابی در کرانه های نیل خروشان با کنار زدن دیکتاتوری مستبد نام خود را به شایستگی در تاریخ ثبت کند. ملتی که قرنها از آن به نیکی یاد خواهد شد اما در مقابل از مبارک، خاندان، حامیان و وابستگانش به عنوان کسانی یاد می شود که بیش از سه دهه با فساد، ظلم و سرکوب بر مردم حکومت کردند و موجبات بدنامی خود را فراهم آوردند.



البته در اینجا بدنامی تنها به مبارک و نزدیکانش ختم نمی شود. بلکه در روزهای قیام 18 روزه ملت مصر شخصیتها و عناصری وجود داشتند که اگر نگوییم بدنام شده اند حداقل در صف تاریخ سازان خوشنام قرار نگرفتند.



بسیاری از هنرمندان، فرهیختگان و شخصیتهای پر نفوذ مصری بودند که در این روزها ترس را کنار گذاشتند و در صف انقلابیون علیه رژیم مبارک قرار گرفتند. از اینان تاریخ به خوبی یاد کرده و هرگز نقش آنان را در قیام فراموش نمی کند.



در اینجا مقایسه دو شخصیت دینی قابل توجه است. شیخ "یوسف القرضاوی" رئیس مصری اتحادیه علمای جهان اسلام که مقر آن در قطر قرار دارد از نخستین روزهای آغاز قیام ملت مصر در صف مردم قرار گرفت. وی ریختن خون ملت مصر را حرام دانست و خواستار کناره گیری مبارک از قدرت شد. قرضاوی پس از پیروزی قیام ملت مصر روز گذشته امامت نماز جمعه میدان التحریر قاهره را نیز بر عهده داشت.



در مقابل شخصی همچون "احمد الطیب" شیخ الازهر در روزهای قیام ملت مصر نه تنها موضعی در حمایت از آنها نگرفت، بلکه در مواردی به صورتی رفتار کرد که شائبه حمایت وی از مبارک مطرح شد. برخی حتی قبل از سقوط مبارک خواستار استعفای الطیب شدند و نام خوبی از وی در جریان انقلاب مصر باقی نماند.



به طور کلی این وقایع نشان می دهد تاریخ در این روزها در برهه ای حساس قرار دارد که هر گونه تصمیمی از سوی عناصر موجود در آن می تواند سرنوشت نیک و بد آنها را در رقم بزند، بر این اساس هوشیاری این عناصر باید تا حدی بالا باشد که خود را در ردیف بدنامان تاریخ قرار ندهند.

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محمدعلی تخت رونده