دستاورد آشوب های اخیر تامین خوراک برای دشمنان خارجی بود

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب، افزود: وقایع و حوادث روی داده، یک اقدام خارج از قانون بوده و محکوم است.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به پیوند محکم مردم و نظام اسلامی در ایران اظهارداشت: مردم در جمهوری اسلامی پیوند محکم و ناگسستنی با ولایت فقیه دارند و بارها با حضور خود در صحنه های مختلف بیعت ماندگار خود را نشان دادند.

عضو قوه مقننه کشور تاکید کرد: موضع نظام اسلامی در حمایت از انقلاب مردم مصر و تونس ازسوی رهبری نظام در نماز جمعه تهران به دنیا اعلام شد شد و بارها مسئولان کشور از قیام مردم مصر اعلام حمایت کردند، بنابراین بهانه حمایت از این انقلاب ها قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در راهپمائی 22بهمن و اعلام حمایت از مردم مصر در قطعنامه پایانی باید خط پایانی بر این بهانه ها تلقی می شد که متاسفانه چنین نشد.

عضو فراکسیون اصلاح طلب مجلس مهمترین دستاورد این آشوب ها را تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه و دشمنان نظام اسلامی ذکر کرد و افزود: محور اداره کشور قانون است و تمام امور باید بر مجاری قانونی استوار باشد و هرکس به تشخیص خود نمی تواند با ایجاد بی قانونی و هرج و مرج موجب ایجاد هزینه برای نظام مقدس اسلامی شود.