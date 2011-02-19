انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی زنجان چهار اسفندماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، انتخابات هئیت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان زنجان در موعد مقرر یعنی چهارم اسفند برگزار می شود در حالیکه این انتخابات در سایر اتاق های بازرگانی کشور به زمان دیگر موکول شده است.

با آغاز تبلیغات رسمی کاندیداهای حاضر در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از روز سه شنبه این هفته، این انتخابات در برخی استان های کشور به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم به تعویق افتاد و به 26 اردیبشهت ماه سال آینده موکول شد.

این در حالیست که با توجه به رسیدن به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات در استان زنجان، این انتخابات همزمان با برخی استانهای کشور در همان زمان قبلی یعنی 4 اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

تعداد کاندیداها برای برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هر استان باید دو برابر ظرفیتی باشد که در استان برای هیئت نمایندگان در نظر گرفته شده است، به عبارت دیگر برای استانی که هیئت نمایندگان آن 15 نفر است حداقل باید 30 نفر کاندیدا وجود داشته باشد

با توجه به تائید صلاحیت 46 نفر برای حضور در این انتخابات، زنجان در این زمینه به حد نصاب رسیده و باید در موعد مقرر این انتخابات برگزار شود.

همچنین در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان به حد نصاب نرسیده است، انتخابات آن حوزه از تاریخ 4 اسفند ماه سالجاری به 26 اردیبهشت سال آینده موکول شده است.

در همین راستا اسامی 45 کاندیدای تائید صلاحیت شده برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان از سوی هیئت نظارت بر انتخابات اعلام شد.

در اجرای ماده 13 قانون بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب اسفند ماه 1369 و اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب پانزدهم آذر ماه 1373 مجلس شورای اسلامی و با تصمیم هیئات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور، این انتخابات از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه چهارم اسفند آغاز شده و تا ساعت شش عصر همان روز به صورت همزمان کشوری ادامه خواهد یافت.

بر این اساس اعضای اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر که تاریخ صدور آنها از تاریخ چهارم آذر ماه امسال به قبل باشد، برای رأی دادن در انتخابات شرکت نمایند، البته دارندگان کارت حقیقی و حقوقی باید رأسا در انتخابات شرکت نمایند و دادن وکالت به عضو دیگر مورد قبول نیست.

همچنین اعضای حقوقی می توانند برای شرکت در انتخابات یکی از اعضاء هیأت مدیره خود را با ارائه اصل صورت جلسه هیئت مدیره مبنی بر معرفی عضو هیئت مدیره مورد نظر به هیئت نظارت اتاق مربوطه در روز رأی گیری معرفی کنند.

اسامی داوطلبان نهایی به همراه تصاویر و کد داوطلبی آنان در روز رأی گیری (چهارم اسفند ماه امسال) در حوزه انتخابیه در محل اتاق های سراسر کشور نصب خواهد شد.