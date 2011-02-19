به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقدم نیا امروز شنبه در نشستی خبری با اشاره به بسته های حمایتی وزارت جهادکشاورزی برای بهینه سازی مصرف سوخت گفت: 17 هزار و 500 واحد مرغداری در کشور وجود دارد که از این تعداد برای چهار هزار و 550 واحد مرغداری تسهیلات 55 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این طرح در قالب 3 پروژه از اول اسفندماه در این واحدها اجرایی میشود که اعتباری بیش از 250 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران ایران تصریح کرد: 30 تا 35 درصد این تسهیلات به صورت بلا عوض از سوی دولت پرداخت میشود و مابقی به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مرغداران قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه این تسهیلات به ازای هر واحد مرغداری با 14 هزار قطعه اختصاص مییابد، افزود: دیگر مرغداریها تا 5 سال آینده تحت پوشش این بستههای حمایتی قرار میگیرند.
مقدمنیا با اشاره به اینکه با اجرای این بسته هزینهها به نصف کاهش پیدا میکند، افزود: وزارت جهادکشاورزی و اتحادیه مطرح کرده اند که حتی در زمان 2 تا 3 سال این طرح درمرغداریهای کشور به اجرا برسد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران ایران ادامه داد: با اجرای بسته های حمایتی دولت 30 تا 40 درصد هزینه تولید کاهش مییابد.
مرغداران با قیمت گوشت مرغ کمتر از 3500 تومان متضرر میشوند
در ادامه رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ایران،با اشاره به قیمت نهادهها گفت: در سال 89 قیمت ذرت از 220 تومان در هر کیلوگرم به 460 تومان رسیده است که به طور حتم بر قیمت تمام شده تاثیر میگذارد.
وی در مورد بهینه سازی مصرف سوخت افزود: در طرح بهینه سازی مصرف سوخت و تغییر ضریب تبدیل دان، بیشترین سود را دولت خواهد برد.
محمد یوسفی ادامه داد: در صورت محاسبه سوخت 150 تومانی، با اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت، 65 میلیون تومان نصیب دولت میشود و با محاسبه سوخت 700 تومانی نیز تقریبا سه برابر اعتبار 55 میلیون تومانی نصیب دولت خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص قیمت مرغ تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به قیمت 2 هزار و 750 تومان عرضه میشود در حالی که اگر هر کیلوگرم گوشت مرغ کمتر از 3 هزار و 500 تومان در بازار عرضه شود به این معنی است که تولیدکنندگان متضرر شده اند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ایران افزود: در حالی که تمامی دولتها به تولیدکنندگان در بخش صادرات یارانه صادرات میدهند درایران در سالهای گذشته عوارض صادراتی نیز از مرغداران دریافت میشود.
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