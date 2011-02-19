بدهی دانشگاه تهران به حق التدریسها/ مشکلات مالی در انجام طرح توسعه

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: حق‌التدریس 3 یا 4 ترم دانشکده‌های دانشگاه تهران پرداخت نشده و بر این اساس دانشگاه تهران حدود 5/3 تا 4 میلیارد تومان حق‌التدریس بدهی دارد. این درحالیست که فکر نمی‌کنم در دانشگاه‌های دیگر کشور چنین وضعیتی وجود داشته باشد.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر برای امور روزمره جاری دانشگاه تهران در مضیقه هستیم و در شرایط فعلی در زمینه بودجه سالیانه‌مان نیز به مشکل برخورده‌ایم.

مقیمی درباره آخرین وضعیت طرح توسعه دانشگاه تهران نیز گفت: در زمینه امور روزمره دانشگاه در مضیقه هستیم چه رسد به برنامه توسعه دانشگاه. مشکلات مالی دیگر دانشگاه تهران آن قدر در اولویت قرار دارد که در حال حاضر به طرح توسعه دانشگاه فکر نمی‌کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا طرح توسعه دانشگاه تهران متوقف شده است به مهر گفت: طرح توسعه دانشگاه تهران متوقف نیست اما دانشگاه تهران مشکلات جاری بیشتری دارد که ابتدا به دنبال برطرف کردن این مشکلات هستیم و اولویت بعدی دانشگاه تهران بحث طرح توسعه است که امیدواریم به جریان بیافتد.