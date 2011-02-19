روایت هندوانه های رنگی و معتادان در زنجیر/ رودخانه ها میزبان فاضلاب!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان لرستان به دبیری دانشگاه علوم پزشکی را شاید بتوان منظم ترین کارگروه استان نامید که به صورت مستمر تشکیل و مسائل مربوط به این حوزه را رصد می کند.

این کارگروه در طول 11 ماه گذشته مسائلی از جمله روند بیماریهای قلبی و عروقی در استان، سوانح و تصادفات رانندگی، ساماندهی فاضلابهای صنعتی و خانگی، آلودگی رودخانه های استان، ایجاد تصفیه خانه کارخانجات استان، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی، شناسایی زنان مبتلا به ایدز و مقابله با گسترش این بیماری، روند بیماری سالک در استان، فعال کردن کمیته های اتلاف در شهرهای استان و ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز را مورد بررسی قرار داد.

داستان هندوانه های رنگی، رودخانه هایی که در درون شهرها جان می دهند و مراکز ترک اعتیادی که معتادان را زنجیر می کنند شاید جنجالی ترین سوژه های کارگروه سلامت استان بود که در خبرگزاری مهر نیز انتشار یافت.

از هندوانه رنگی تا خیارهای چسبناک!

موضوع استفاده از برخی کودهای شیمایی برای قرمز شدن هر چه سریعتر هندوانه اولین بار در یکی از جلسات کارگروه سلامت است در سال جاری از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مطرح شد تا بررسی این موضوع و اطلاع رسانی در مورد آن به جلسات بعدی کارگروه سلامت استان موکول شد و جهاد کشاورزی نیز زمان لازم برای بررسی مشکل در اختیار داشته باشد.

عکسها تزئینی است

در نهایت در جلسه بعدی شورای سلامت استان نماینده سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آلودگی محصول هندوانه تولیدی مزارع صیفی جات استان با ماده ای شیمیایی بنام "سکوسترین" که برای تأمین آهن درختان میوه استفاده می شود، خبر داد که سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است و از برخورد این سازمان با استفاده کنندگان از این ماده در سطح "650 هکتار" زیر کشت این محصول در استان گزارشی ارائه کرد.

به هر حال پس از هندوانه های قلابی زمزمه استفاده بی رویه کود شیمیایی در دیگر محصولات جالیزی از جمله خیار، گوجه و حتی پیاز نیز ذهن مردم را درگیر کرد تا کارگروه سلامت ضرورت آموزش کشاورزان و برخورد با سودجویان را تصویب برساند.

کمپ هایی برای زنجیر معتادان و تهدید سلامت مردم!

موضوع دیگری که سال جاری در خبرگزاری ها مورد توجه قرار گرفت و مدتی در صدر اخبار رسانه های استان آمد موضوع "کمپ های غیرمجاز ترک اعتیاد" در استان بود تا این بار شورای سلامت استان در واکنش به نگرانی ها اقدام به برگزاری جلسه شورا با این موضوع کند.

در حالی که اولین جرقه در زمینه فعالیت این کمپ ها از سوی معاون بهزیستی استان زده شد که در نهایت با ابراز نگرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مخاطرات این کمپ ها برای سلامت مردم کارگروه سلامت گروهی را مامور رسیدگی و ساماندهی وضعیت موجود کرد تا تب و تاب مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد در استان کمی فروکش کند.

بازهم رودخانه های آلوده همیشگی!

موضوع دیگری که به چالش همیشگی لرستان تبدیل شده و در طول سالهای اخیر در جلسات مختلف کارگروه سلامت استان مورد توجه قرار گرفته بحث ورود فاضلاب های خانگی و صنعتی به رودخانه های استان است که همچنان این موضوع در گیر و دار عدم تعامل و همکاری دستگاهها باقی مانده است.

رودخانه "گلال" و "کرگانه" در خرم آباد، رودخانه های "بادآور" و "گنجینه" در شهرستان دلفان، رودخانه "تیره" در شهرستان دورود و رودخانه "کشکان" در پلدختر هر کدام نمونه ای از رنجی است که رودخانه ها در دل شهرهای لرستان به خود می بینند و شاید گفتن اینکه این رودخانه ها در دل شهرها جان می دهند حرفی به گزاف نباشد.

جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان در آخرین روزهای ماه بهمن و در حالیکه سال 89 روزهای پایانی خود را می گذراند مجالی برای مرور چالشهای حوزه سلامت استان در 11 ماه گذشته بود.

بیماریهای قلبی عروقی در صدر عوامل مرگ و میر در لرستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در نشست شورای برنامه ریزی استانداری لرستان در سخنانی با اشاره برگزاری جلسات شورای سلامت در هر ماه، عنوان کرد: در این جلسات به صورت مستمر مسائل حوزه بهداشت و درمان استان پیگیری می شود.

دکتر اردشیر شیخ آزادی با اشاره به مهم ترین مصوبات این شورا در یکسال گذشته، عنوان کرد: مهم ترین علت مرگ و میر در استان لرستان مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی است.

وی دومین علت مرگ و میر در این استان را حوادث و تصادفات رانندگی عنوان کرد و بیان داشت: برای رفع مشکلات موجود در این بخش سه مصوبه در کارگروه سلامت استان به تصویب رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ایجاد بازارچه مواد پروتئینی با محوریت آبزیان، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت "فرهنگ صحیح استفاده از مواد غذایی" و تدوین دو برنامه جامع ارتقا سلامتی در لرستان را از جملهاین مصوبات برشمرد.

فاضلابها همچنان به رودخانه می ریزد!

شیخ آزادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر چالش های این حوزه در سالجاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر همچنان در برخی موارد فاضلابهای خانگی و صنعتی استان به رودخانه ها ریخته می شود.

وی از این معضل به نام معضل مشترک مناطق شهری و روستایی یاد کرد و بیان داشت: مطابق مصوبه شورای سلامت قرار شد شهرداری ها با همکاری محیط زیست و با محوریت آب و فاضلاب شهری و روستایی نسبت به ساماندهی وضعیت موجود اقدام کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین بر ضرورت پیگیری این دستگاهها برای رفع مشکل فاضلاب کارخانجات سطح استان تاکید کرد و بیان داشت: این در حالیست که مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی می توان با این واحدهای متخلف برخورد کرد.

استفاده بی رویه از سموم شیمایی در محصولات کشاورزی

شیخ آزادی دیگر چالش بهداشتی سال گذشته استان را بحث استفاده بی رویه از سموم آفات شیمیایی در کشاورزی استان دانست و بیان داشت: این امر موجب شده بود که برخی محصولاتی که از این طریق تولید می شد با توجه به میزان بالای سموم یا کیفیت نداشته باشند و یا برای مصرف کنندگان مخاطراتی را ایجاد کنند.

وی به تمهیدات شورای سلامت در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: در این شورا مصوب شد که سازمان جهاد کشاورزی اقدامات لازم را برای آموزش کشاورزان در این زمینه صورت دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان برخورد با متخلفین حرفه ای در این زمینه را از دیگر مصوبات شورای سلامت استان دانست و گفت: این در حالیست که برخی از افراد به خاطر سودجویی اقدام به استفاده بی رویه از سموم دفع آفات کشاورزی به منظور زودرس شدن محصولات می کنند.

شیخ آزادی به دیگر مصوبات کارگروه سلامت در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: بحث شناسایی و مقابله با زنان مبتلا به ایدز و مخاطرات آنها برای جامعه از دیگر مصوبات این کارگروه بود.

وی به اشاره به شناسایی این افراد، عنوان کرد: ما آمادگی داریم این افراد را به سازمان بهزیستی معرفی کنیم و این سازمان نیز باید با توجه به اعتباراتی که در اختیار دارد فعالیتها در این زمینه را گسترش دهد.

روند بیماری سالک در خرابه ها و روستاهای خالی از سکنه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به مشکل بیماری سالک در استان اشاره کرد و گفت: این بیماری از "پشه خاکی" منتقل می شود که در خرابه ها رشد و نمو پیدا می کند.

شیخ آزادی ادامه داد: در این راستا در کارگروه سلامت استان مصوب شد که با همکاری فرمانداری روستاهای مخروبه و خالی از سکنه استان تخریب و نخاله های ناشی از آن امحا شود.

وی افزود: همچنین در مناطق شهری نیز مصوب شد که شهرداری ها اقدامات لازم را به ویژه در محلهای تجمع زباله و نخاله های ساختمانی انجام دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان چالش دیگر حوزه سلامت استان در سالجاری را بحث سگ های ولگرد دانست و بیان داشت: متاسفانه کمیته های اتلاف در این زمینه مدتی است که فعالیت چشمگیری ندارند.

شیخ آزادی از مصوبه شورای سلامت برای فعال کردن این کمیته ها خبر داد و عنوان کرد: امید می رود با فعالیت کمیته اتلاف در شهرستانهای مختلف استان این مشکل مرتفع شود.

مصوبه ای برای ساماندهی مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز

وی به معضل مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس تصویب شورای سلامت استان مقرر شد تیم هایی متشکل از دستگاههای مرتبط برای بررسی وضعیت کمپ های ترک اعتیاد فعالیت خود را آغاز کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به وظیفه این تیم برای ساماندهی مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز استان، تصریح کرد: بنابر تصویب شورای سلامت استان مقرر شد در صورت عدم رعایت الزامات لازم از سوی این مراکز در پایان زمان تعیین شده به وسیله نیروی انتظامی و با هماهنگی دادستانی این کمپ های غیرمجاز تعطیل شوند.

به هر حال هر چند که دانشگاه علوم پزشکی در سالجاری نهایت دقت را در بررسی و رصد مسائل و مشکلات استان در حوزه سلامت داشته و می توان نمره قابل قبولی به این دستگاه اجرایی داد ولی به نظر می رسد رفع مشکلات این حوزه نیازمند تعامل بین بخشی و بین دستگاهی است و در صورت عدم تحقق این تعامل راه به جایی نخواهیم برد.

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گزارش : صدیقه حسینی