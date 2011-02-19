دکتر بن اندرو کالبرن استاد فلسفه دانشگاه کمبریج درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه کدام یک از حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند با اشاره به اینکه در این مورد نمی توان به آسانی سخن گفت، تصریح کرد: در واقع نمی‌توان تعیین کرد کدام بخش از اخلاق ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره داشته و کدام در مقایسه با دیگری از این حیث دارای اهمیت بیشتر است.

مؤلف "میراث هارت: فلسفه سیاسی و اخلاق" با اشاره به اینکه یک نظریه اخلاقی کامل و جامع از تمام حالات و عناصر اخلاقی که شما آنها را از یکدیگر تفکیک کردید استفاده و بهره می‌برد، گفت: به عبارت دیگر نظریه اخلاقی کامل، ساختار خود را بر اساس تمام حالات اخلاقی اعم از هنجاری، عملی، توصیفی و فرااخلاق بنا می‌نهد.

وی تصریح کرد: اگر منظور شما از اینکه کدام یک از حوزه‌های اخلاق در مقایسه با دیگری در زندگی روزمره مردم "اهمیت" بالاتری دارد را به "بنیادی‌تر" ترجمه کنم در این صورت می‌توانم جواب این سؤال را بدهم.

کالبرن گفت: حوزه فرااخلاق برای شروع مباحث اخلاقی مقدم است. چرا که این حوزه پرسشهای مهم و بنیادی‌تری را مطرح می‌کند. برای نمونه به بررسی این موضوع می‌پردازد که اخلاق چیست و چرا آنرا باید به کار برد.

استاد فلسفه دانشگاه کمبریج افزود: با تمرکز بر این موضوع که موجود انسانی چیست و ماهیت او چیست می‌توان دریافت که چرا انسان محدود به اخلاق و محاط در دایره اخلاق است و به اخلاق نیاز دارد. همچنین با تمرکز بر ماهیت مبنایی اخلاق است که می‌توان دریافت که چه جزئیاتی مورد توجه اخلاق است. با توجه به این جزئیات است که می‌توانیم دریابیم چگونه بایست در زندگی رفتار و عمل کنیم.

مؤلف "میراث هارت: فلسفه سیاسی و اخلاق" گفت: در میان فیلسوفان، امانوئل کانت توجه جدی به این رابطه داشته است و رابطه میان فرااخلاق و زندگی روزمره را به نحوی عمیق مورد بررسی قرار داده است.