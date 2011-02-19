مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تکلیف وزارت ورزش و جوانان باید هرچه زودتر با معرفی وزیر یا سرپرست این وزارتخانه مشخص شود، چراکه بلاتکلیفی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به صلاح و منفعت ورزش نیست.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور پس از تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان سه ماه برای معرفی سرپرست این وزارتخانه فرصت دارد که رایزنی‌هایی در مورد چند گزینه با مجلس انجام شده و امیدوارم این انتخاب تا قبل از پایان سال به سرانجام برسد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در خصوص انتخاب سرپرست جدید برای سازمان ملی جوانان اظهار داشت: تشکیل وزارت ورزش قانون است و اینگونه انتخاب‌ها طفره رفتن از اجرای قانون است و نمی تواند توجیه پذیر باشد.

نجف نژاد افزود: امیدوارم رئیس جمهور گزینه موردنظر خود را برای وزارت ورزش و جوانان هر چه سریع‌تر به مجلس معرفی کند تا امور اجرایی دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان معطل نماند بویژه سازمان ورزش که مسابقات مهم المپیک لندن را نیز پیش رو دارد و باید به سمت خصوصی سازی نیز حرکت کند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس با طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دنبال حاکم کردن سیستم به جای سلیقه در ورزش است، اظهار داشت: نمایندگان مجلس با نگاه ملی و با هدف افزایش نظارت، برنامه ریزی، سیاست گذاری کلان و تقویت زیرساخت‌ها بحث وزارت ورزش را مطرح کردند و اعتقاد داریم با اجرای آن ورزش کشور در مسیر و با جهت گیری بهتری حرکت خواهد کرد.

نجف نژاد درخصوص گلایه مسئولان کمیته ملی المپیک نسبت به پرداخت نشدن اعتبارات این کمیته تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس مشکل مالی کمیته المپیک تا پایان سال مرتفع خواهد شد و این کمیته می تواند به مسئولیت‌های ذاتی خود برای تدارک و پشتیبانی از تیم‌های المپیکی بپردازد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.