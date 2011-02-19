هندبالیست های ملی پوش آملی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز اسماعیل زاده، احمد افشنگ، امین ذکریازاده و مهدی حبیبی چهار هندبالیست آملی حاضر در اردوی تیم ملی جوانان هستند، که ازآنان به واسطه درخششان در این رشته ورزشی تجلیل شد.

رئیس هیئت هندبال شهرستان آمل شامگاه جمعه درآیین تجلیل از این ورزشکاران گفت: هم اکنون هیئت هندبال آمل با جذب مربیان با تجربه این شهرستان، استعدادیابی خوبی دراین رشته ورزشی را آغازکرده است.

ناصرنصری افزود: توجه به رده های مختلف هندبال باعث پشتوانه سازی مطمئنی برای تیم های هندبال این شهرستان در مسابقات استانی و کشوری خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون هندبالیست های زیادی از این شهرستان در تیم های مختلف لیگ برتری باشگاه های کشور حضوردارند و در تیم های خود تاثیرگذارهستند.

رئیس هیئت هندبال آمل، به حضور چهارهندبالیست این شهرستان دراردوی تیم ملی هندبال جوانان کشورمان اشاره کرد و ادامه داد: این هندبالیست ها هم اکنون درمرحله سوم اردوی تیم ملی درجمع 30 بازیکن پایانی کادرفنی حضوردارند.

نصری، با اشاره به اینکه تیم ملی هندبال جوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات جهانی یونان آماده می کند، خاطرنشان کرد: درنهایت تیم ملی با 20 بازیکن راهی مسابقات جهانی هندبال درکشور یونان می شود.

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