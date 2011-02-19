نشان آکوئیناس به گراسیا تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خورخه گراسیا استاد فلسفه در دانشگاه ایالتی نیویورک (دانشگاه بوفالو) است که به سبب تحقیقات دامنه دار در فلسفه قرون وسطی این نشان را از آن خود کرده است.

این نشان از سوی انجمن فیلسوفان کاتولیک به فیلسوفانی که تحقیقات زیادی در فلسفه قرون وسطی داشته‌اند اهداء می‌شود. گراسیا استاد ممتاز فلسفه و ادبیات تطبیقی در دانشگاه بوفالو است.

نشان آکوئیناس از سال 1951 از سوی انجمن فیلسوفان کاتولیک اهداء می‌شود و از نشانهای معتبر فلسفی در سطح جهان به شمار می‌رود. این نشان پائیز سال آینده در دانشگاه سنت لوئیس به این فیلسوف اعطاء می‌شود.

نشان آکوئیناس پیش از این به فیلسوفان و شخصیتهای بزرگی چون پاپ ژان پل دوم، آنتونی کنی، الیزابت آنسکامب، مایکل دامت و السدایر مک اینتایر اعطاء شده است.

گراسیا تحصیلات خود را در کوبا، آمریکا و کانادا گذرانده و درجه دکتری خود را در فلسفه قرون وسطی از دانشگاه تورنتوی کانادا اخذ کرده است. او بیش از 40 کتاب نوشته و یا ویرایش کرده است.

او در سال 2010 از سوی "راهنمای بلک ول برای فلسفه آمریکای لاتین" به عنوان یکی از 40 فیلسوف تأثیرگذار معرفی شد.