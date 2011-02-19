کمک خرسها در سفر طولانی به فضا/ فضانوردان به خواب زمستانی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، خرسهای سیاه آلاسکایی هفت ماه از سال را در خواب زمستانی به سر می برند که طی این هفت ماه نه چیزی می نوشند و نه غذایی می خورند، این جانداران با کاهش دادن ضربان قلب خود به 14 تپش در دقیقه و کند کردن روند متابولیسم بدنشان به اندازه یک سوم حد طبیعی می توانند در این دوران طولانی مدت سلامت جسمی خود را حفظ کنند.

اکنون محققان امیدوارند بتوانند از این عملکرد زیستی برای کمک به انسانها برای دوام آوردن در سفرهای طولانی مدت فضایی و یا حتی برای درمان بیمارانی که به شدت دچار آسیب دیدگی شده اند، استفاده کنند. در حالی که تا کنون تاثیرات خواب زمستانی بر روی جانداران کوچکی مانند موشها و خارپشتها انجام گرفته است، دامنه مطالعه بر روی جانداران بزرگتر مانند خرسهای سیاه بسیار محدود بوده است.

با این همه محققان دانشگاه آلاسکا این مطالعات را به عهده گرفته و درجه حرارت، ضربان قلب و حرکات ماهیچه ای خرسهای سیاه را طی خواب زمستانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد طی پنج ماه از خواب زمستانی خرسها، دامنه حرارت بدن آنها از 30 تا 36 درجه در چرخه های دو تا هفت روزه متغییر بوده و زمانی که خواب زمستانی به پایان می رسد متابولیسم بدن آنها تا سه هفته به حالت عادی باز نمی گردد.

بر اساس گزارش تلگراف، به گفته محققان در صورتی که این نتایج بتواند نشان دهد چگونه می توان ضربان قلب و جریان متابولیسم بدن انسان را کند کرد، می توان از این شیوه برای کمک به انسانهای زیادی استفاده کرد، از جمله با کمک این شیوه امکان سفرهای طولانی مدت فضایی برای انسانها به وجود خواهد آمد.