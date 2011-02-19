10 هزار مازنی فیلمهای جشنواره بیست و نهم فجر را تماشا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما سپهر ساری افزود: جشنواره بین المللی فیلم فجر طی روزهای 24 تا 28 بهمن ماه با استقبال پرشور علاقه مندان در سینماهای سپهر ساری و جهان نمای چالوس برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جشنواره هشت فیلم در 24 سانس به نمایش درآمد و 10 هزار نفر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فجر را دیدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه استقبال پرشوری از سوی شهروندان و هنرمندان از جشنواره بیست و نهم فیلم فجر در مازندران شده است، بیان کرد: فیلم های جدایی نادر از سیمین، ورود آقایان ممنوع و سیزده 59 از نظر شهروندان مازنی دارای بیشترین مخاطب بوده است.

ابراهیمی بیان داشت: مازندران دارای استعدادهای خلاقی در عرصه هنر و تئاتر بوده و تعداد سالن های سینما در استان باید افزایش یابد.

وی افزود: جشنواره فیلم و شعر فجر، همایش ملی سلمان هراتی، نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران از دیگر رویدادهای مهم استان در دهه فجر امسال بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه برای اعتلای فرهنگ بومی مازندران باید از پتانسیل نمایندگان استان استفاده کرد، اظهار داشت: مردم، جوانان و مسئولان، هنرمندان را دوست داشته و برای اعتلای هنر خطه خود تلاش می کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه هنرمند متعهد و فیلمساز علاقمند به مام وطن برای همه ارزشمند است افزود: استانداری مازندران از فیلم ها و آثار فاخر هنری حمایت خواهد کرد.

در پایان این مراسم از برگزیدگان و برخی عوامل فیلم های سیزده 59 ، ورود آقایان ممنوع و جدایی نادر از سیمین به نمایندگی از همه آنان از پرویز پرستویی تجلیل شد.

در این مراسم از حسین نعمتی، کوچک ترین عکاس جهان اهل شهرستان ساری از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اهدا هدایایی تجلیل شد.