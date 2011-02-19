داود پرهیزکاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: قرار است کمیته فنی امروز گزینه اصلی سرمربیگری تیم امید را معرفی کند ولی با شناخت و تسلطی که آقای جلالی روی تیم های پایه دارد تصور می کنم ایشان بهترین گزینه برای هدایت تیم امید هستند.

پرهیزکاری تصریح کرد: بسیاری از بازیکنان فعلی تیم امید از شاگردان مجید جلالی هستند و این امر کمک می کند تا تیم امید در زمان کوتاهتری شکل تیمی لازم را پیدا کند.

وی درخصوص اینکه آیا سرمربی جدید تیم امید هدایت این تیم را در دیدار روز چهارشنبه مقابل قرقیزستان برعهده خواهد گرفت اظهار داشت: به هرحال تیم امید در حال حاضر فاقد سرمربی است و در صورتی که توافقات لازم بین سرمربی جدید و فدراسیون فوتبال انجام شود تصور نمی کنم مشکلی برای حضور سرمربی جدید بر روی نیمکت تیم امید وجود داشته باشد.

سرپرست تیم امید درباره اضافه شدن مربیان جدید به کادر فنی تیم امید یادآور شد: تاکنون تغییری در کادر فنی تیم امید صورت نگرفته مگر اینکه با حضور سرمربی جدید نفرات دیگری به کادرمربیان اضافه شوند.

پرهیزکاری در پایان در خصوص دیدار مقابل قرقیزستان گفت : تیم امید بازی سختی در پیش دارد و نباید حریف خود را دست کم بگیریم و امیدوارم در همین مسابقه رفت با ارائه یک بازی خوب و هماهنگ بتوانیم کار صعود به مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک را یکسره کنیم.