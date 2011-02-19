مجتمع های فرهنگی و هنری آمل نوسازی شد

محمد محمدی به مهر گفت: این مجمتع ها شامل مجتمع های فرهنگی وهنری ولی عصر(عج)، امام خمینی(ره) و شهر رینه لاریجان بوده که با 370 میلیون ریال تجهیز و نوسازی شد.

وی در خصوص افتتاح نشدن کتابخانه عمومی شهردابودشت اظهار داشت: این طرح که ازمصوبات سفردولت به مازندران است، قرار بوده در دهه فجر امسال افتتاح شود که به علت عدم تخصیص به موقع اعتبار به سال آینده موکول شد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل با بیان اینکه این کتابخانه اکنون حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اضافه کرد: از دو میلیاردریال اعتبارپیش بینی شده برای کتابخانه عمومی شهر دابودشت تاکنون فقط 600 میلیون ریال آن اختصاص یافت و متاسفانه پیمانکاراین پروژه هم درزمانبندی پروژه کم کاری کرده است.

محمدی تصریح کرد: کتابخانه عمومی شهردابودشت در27 اردیبهشت ماه سال آینده همزمان با همایش بین المللی طالب آمل درآمل افتتاح خواهد شد.

وی درخصوص ایجاد کتابخانه در شهرگزنک از توابع بخش لاریجان آمل گفت: متاسفانه زمین واگذرشده برای ایجاد این کتابخانه حدود 310 مترمربع است که با توجه به استانداردهای تعیین شده که ایجاد کتابخانه حداقل باید 500 مترمربع باشد، احداث آن را غیرممکن کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل یادآورشد: یکی از ملاکهای ایجاد کتابخانه ها، مسئله جمعیت است وبا توجه جمعیت کم در منطقه لاریجان، ایجاد کتابخانه عمومی بااین شرایط نمی تواند توجه قابل قبولی داشته باشد.