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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

بدمینتون بین المللی فجر/

دو مدال برنز برای مردان و زنان ایران/ پرونده جام بیست و یکم امروز بسته می‌شود

دو مدال برنز برای مردان و زنان ایران/ پرونده جام بیست و یکم امروز بسته می‌شود

سومین روز از بیست و یکمین دوره رقابت‌های بدمینتون بین‌المللی دهه فجر با کسب دو نشان برنز دوبل برای تیم‌های زنان و مردان کشورمان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست ویکمین دوره مسابقات بدمینتون بین‌المللی دهه فجر  که از 27 بهمن‌ماه با حضور 170 بدمینتون باز از 30 کشور در سالن بدمینتون حجاب تهران در جریان است، تیم دو نفره مردان کشورمان به همراه تیم دوبل زنان ایران به مدال برنز دست یافتند.

در ادامه این مسابقات تیم دو نفره مردان کشورمان که به مرحله نیمه‌نهایی راه یافته بود با ترکیب شاه حسینی و خردمندی به مصاف تیم مالزی رفت و با قبول شکست مقابل این تیم آسیایی به مدال برنز قناعت کرد. تیم بحرین نیز در این بخش همراه با تیم دو نفره ایران نشان برنز گرفت. تیم دوبل مالزی هم به مدال طلا دست یافت.

در بخش تک نفره مردان هم ورزشکارانی از اندونزی و سنگاپور به فینال راه یافتند و مدال برنز مشترک از آن نمایندگان مالزی و سنگاپور شد.

در بخش بانوان نیز تیم دو نفره کشورمان با ترکیب سحر زمانیان و نگین امیری‌پور به مدال برنز رسیدند. تیم کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر نمایندگان سریلانکا قرار گرفتند و با مغلوب شدن برابر این تیم همراه با کشور ترکیه به مدال مشترک برنز دست یافتند. در این بخش تیم کانادا و ترکیه به فینال راه یافتند.

در بخش تک نفره هم بدمینتون‌بازان کشورهای هند، کانادا جواز حضور در مسابقه فینال و نماینده یونان و ترکیه به مدال مشتکر برنز رسیدند.

رقابت‌های بین المللی جام فجر با اهداء جایزه ای معادل 15 هزار دلار به تیم‌ها و نفرات برتر از 17 تا 30 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود. امتیازات کسب شده در این مسابقات در کسب سهمیه المپیک 2012 لندن موثر است. مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات عصر امروز شنبه در سالن بدمینتون تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1256808

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