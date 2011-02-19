هزینه 18 میلیارد تومانی آبفای یزد در برابر درآمد 9 میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی جعفری در کارگاه آموزشی هدفمندی یارانه های کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان یزد اظهار داشت: این در حالی است که آبفا از سال 69 تاکنون هیچ بودجه دولتی در بخش هزینه های جاری دریافت نکرده است و در واقع شرکت‌ های آبفا خودگردان هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: قیمت آب بها در سال 74 در کل کشور 133 ریال بوده که این عدد در سال 87 به 953 ریال رسیده است.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با به تشریح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه آبفا پرداخت و بیان داشت: با تعرفه‌های پلکانی مشترک به راحتی تاثیر صرفه‌ جویی در مصرف آب را مشاهده خواهد کرد.

افزایش آب بها تنها دو درصد مبلغ یارانه ای است که دولت پرداخت می کند

وی افزود: افزایش مبلغ آب‌ بها مبلغ قابل توجهی نیست و حداکثر افزایش در یک مصرف متعادل، فقط دو درصد مبلغ یارانه ‌ای است که دولت به هر نفر پرداخت می ‌کند.

وی با اشاره به اینکه مردم این استان در منطقه ‌ای فقیر از نظر منابع آب زندگی می‌ کنند، خاطرنشان کرد: مشترکان باید به این موضوع توجه داشته باشند که صرفه ‌جویی هر قطره آب ارزشمند خواهد بود.

جعفری یادآور شد: در حال حاضر میزان هدر رفت آب در کشور حدود 30 درصد تولید است و خوشبختانه در استان یزد این عدد کمتر از 20 درصد است که این میزان باید در طول برنامه پنجم به 15 درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه حدود 20 درصد مشترکان شرکت آبفای استان یزد مصرفی کمتر از هفت مترمکعب در ماه دارند، مبلغ پرداختی آنها را ماهانه کمتر از 20 هزار ریال اعلام کرد.

مشترکان استان یزد تنها 1.42 درصد یارانه های خود را بابت آب بها پرداخت می کنند

جعفری عنوان کرد: مشترکانی که 15 تا 20 مترمکعب آب مصرف کرده‌اند نیز 19 درصد بوده ‌اند و بر اساس آمارهای سال گذشته در مجموع 89 درصد از مشترکان استان در حدود 1.42 درصد از پول یارانه را بابت آب ‌بها پرداخت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: در قبوض جدید که بعد از هدفمندی یارانه‌ها صادر می ‌شود، فقط مبلغ آب‌بها و مالیات بر ارزش افزوده درج شده که مشترک با بروشورهایی که همراه قبوض ارسال شده می‌تواند میزان آب بهای خود را محاسبه کند.

جعفری گفت: با فرهنگ ‌سازی در زمینه آشنایی مشترکان با نحوه محاسبه آب‌بها باید نگرانی‌های مشترکان در مورد آب بها را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: شرکت آبفا باید آماده باشد تا انشعاب‌های غیرمجاز را شناسایی و در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.