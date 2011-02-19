۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

نمونه گیری از باغات مازندران آغازشد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آمار و فناری اطلاعات سازمان جهادکشاورزی مازندران، از آغاز اجرای طرح نمونه گیری از باغات این استان به منظور دستیابی به آمار عملکرد سطح و میزان محصولات تولیدی خبر داد.

رضاعلی ارحمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح از هفته گذشته به صورت عملیات میدانی از میزان سطح و تولید باغات و فعالیت های باغداری درمازندران آغاز شده و تا یک ماه ادامه دارد.

وی افزود: این طرح براساس تفاهم نامه سه جانبه مرکز آمارایران، وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی به صورت طرح کشوری همزمان در دیگراستانها درحال اجرا است.

رئیس اداره آمار و فناری اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی سال 82 مازندران حدود 150هزارهکتارباغ و حدود 350 هزار بهره بردار دارد.

ارحمی، به میزان تولیدات سالانه باغات مازندران اشاره کرد وادامه داد: سالانه حدود دو میلیون تن محصولات باغی شامل انواع مرکبات و میوه های درختان سیاه ریشه در مازندران تولید و به بازارهای مصرف داخلی وخارج از کشور عرضه می شود.

وی، از باغداران و بهره برداران باغی استان خواست، هنگام مراجعه آمارگیران آمار دقیقی از میزان سطح و تولید باغات ارائه دهند و همکاری خوبی با آنان داشته باشند.  
 

