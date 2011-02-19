تئاتر ایران به تعامل با هنرمندان مطرح جهان نیاز دارد

رضا گوران با اشاره به کارگاه آموزشی کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: مهمترین محصول این کارگاه این بود که ما در تئاتر به چیزی فکر نکنیم و برای تفکراتمان پایانی قائل نباشیم. کاستلوچی به ما یاد داد چطور می‌توانیم به خودمان رجوع کنیم و چطور می‌توانیم نگاهمان را نسبت به دنیا تغییر دهیم.

وی ادامه داد: بزرگترین اتفاق جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر حضور کارگردان بزرگ ایتالیایی و برپایی کارگاه آموزشی برای کارگردان‌های ایرانی بود. او حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و ما توانستیم اطلاعات و هنرمان را تبادل کنیم و از لذت بی‌واسطه‌ای در این کارگاه بهره‌مند شویم. گاهی پیش می‌آید دچار معنا می‌شویم و از لذت‌ها باز می‌مانیم من بسیار از کسانی که این شرایط را برای ما مهیا کردند سپاسگزارم و امیدوارم این فضا همچنان ادامه داشته باشد.

گوران درباره نحوه انتخاب اعضای شرکت کننده این کارگاه توضیح داد: به ما گفته بودند که شرکت‌کنندگان در این کارگاه با نظر رومئو کاستلوچی و به خاطر دوره‌هایی که گذرانیده‌اند انتخاب شده‌اند. نکته قابل اهمیت در این کارگاه این بود که باعث شد ما کنار هم جمع شویم و ببینیم نگاهمان به تئاتر چیست و چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم. مطمئناً در کار بعدی من این تفاوت نگاه احساس می‌شود و این کارگاه در اثر بعدی برای من قابل استفاده است.

وی با اشاره به اینکه تبادل افکار از سوی دو طرف هم مدرس و هم دانشجویان صورت گرفت عنوان کرد: ‌همه کسانی که در این مدت در حوزه تئاتر فعالیت می‌کردند و خلاف جهت حرکت می‌کردند با این کارگاه متوجه شدند که مسیرشان را اشتباه نرفتند ضمن اینکه توانستیم نکات مشترکی با کارگردان‌های خارجی پیدا بکنیم و این تئاتر ایران را جهان می‌کند.

گوران با تاکید بر برگزاری چنین کارگاه‌هایی در دوره‌های بعدی جشنواره افزود: در داخل کشور هم ما شاهد برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه تئاتر بودیم اما در این یک مورد خاص چون تمام این آثار این کارگردان ایتالیایی را دیده بودیم جذابیت برای ما دو چندان بود. اگرچه او نتوانست تعداد زیادی از آثار جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر را ببیند اما برای ما مهم نیست که او کارهای ما را ببیند مهم این بود که ما او را از نزدیک ببینیم، با افکارش آشنا شویم و این افکار را در دوره‌های به اشتراک بگذاریم. امیدوارم مدیران ما هم چنین نگاهی به تئاتر داشته باشند.