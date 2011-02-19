به گزارش خبرنگار مهر، بحث بازبینی آثار نمایشی همواره در تئاتر ایران بوده و هست و جزو لاینفک تولید و اجرای آثار نمایشی است. البته هیچکدام از هنرمندان و اهالی تئاتر با وجود این بحث و وجود گروهی نظارتی در این خصوص مخالف نیستند. نکتهای که طی سالهای گذشته باعث گلهمندی هنرمندان تئاتر شده بحث نظارتهای سلیقهای است که گاه برای برخی گروهها و اجراهای نمایشی رخ داده است.
جدا از بحث همیشگی نظارت بر تولید و اجرای آثار نمایشی، موضوعی که این روزها و در ایام برگزاری بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر رخ داده و گاه باعث بروز مشکلاتی برای گروههای نمایشی شده موضوع نظارت بر آثار نمایشی در زمان اجرای نمایش در جشنواره است.
طی صحبتهای محمد حیدری دبیر جشنواره بیست و نهم در نشستهایی که با اصحاب رسانه داشت قرار بر این بود که بازبینی آثار نمایشی در فاصله زمانی مناسب با اجرای آثار انجام شود. این امر اتفاق افتاد و بازبینی آثار پیش از اجرا در جشنواره انجام شد ولی بازبینی در زمان اجرای نمایش در جشنواره باعث بروز مشکلاتی در اجرای گروهها شد.
اینکه گروه بازبین حق دارد که پیش از اجرای نمایش، دکور و طراحی لباس و دکور اثر را ببیند و آن را با موازین نظارتی تعیین شده مورد ارزیابی قرار دهد امری بدیهی است اما اینکه هیئت بازبین تنها چند دقیقه به زمان اجرای اول یا دوم اثری نکاتی نظارتی را به گروه یادآور شود نتیجهای جز به هم ریختگی گروه نمایشی، به هم خوردن برنامه ریزی انجام شده و تأخیر در اجراها نخواهد داشت.
با توجه به اینکه گروههای نمایشی چند ساعت قبل از اجرای نمایش خود در سالن نمایش مستفر هستند و وضعیت دکور و طراحی لباس و گریم و صحنه اثر مشخص است با یک برنامه ریزی زمان بندی شده مناسب میتوان آخرین مراحل بازبینی را انجام داد. یکی از مشکلاتی که در بحث نظارتی جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر به چشم میخورد تعداد محدود بازبینها و تعداد بالای آثار نمایشی است.
این در حالی است که با وجود این محدودیت بازبینها در زمان اجرای آثار نمایشی در سالن نشسته و اجرای اثر را به صورت کامل میبینند. این امر باعث میشود که بازبینی آثار دیگر با محدودیت زمانی همراه باشد و باعث ایجاد دغدغههایی ذهنی برای گروه شود. وقتی میتوان با یک برنامه ریزی دقیق تعداد افراد حاضر در گروه بازبینی آثار جشنواره را بالا برد نپرداختن به این موضوع و انجام نشدن برنامه ریزی لازم باعث بالا رفتن تراکم کار و بروز چنین مشکلاتی میشود.
امید است در تئاتر ایران با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم تمامی امور به درستی اجرا شوند و در این بین بحث بازبینی و نظارتی هم با برنامه ریزی انجام شود تا هم شورای نظارت و ارزشیابی و هم هنرمندان بدون کمترین دغدغه و مشکلات حاشیهای و کم اهمیت کار خود را انجام دهند.
یکی از مشکلاتی که گمان میرفت در بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر برطرف شود بحث بازبینی آثار نمایشی همزمان با اجرا در جشنواره بود که متأسفانه این اقدام کماکان انجام شده و باعث به هم خوردن برنامهریزی اجرایی جشنواره میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بحث بازبینی آثار نمایشی همواره در تئاتر ایران بوده و هست و جزو لاینفک تولید و اجرای آثار نمایشی است. البته هیچکدام از هنرمندان و اهالی تئاتر با وجود این بحث و وجود گروهی نظارتی در این خصوص مخالف نیستند. نکتهای که طی سالهای گذشته باعث گلهمندی هنرمندان تئاتر شده بحث نظارتهای سلیقهای است که گاه برای برخی گروهها و اجراهای نمایشی رخ داده است.
نظر شما