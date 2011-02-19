37.5 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای روستایی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، محبوب زارع صبح شنبه در جلسه شورای مشورتی دهیاران شهرستان ماکو با اشاره به اینکه از محل اختصاص این میزان اعتبار هم اکنون 456 طرح عمرانی در روستاهای آذربایجان غربی‌ اجرا می شود، افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی این طرحها 60 درصد بوده است.

وی جمع ‌آوری زباله‌های روستایی، ساخت و تجهیز پایگاه های آتش ‌نشانی، احداث و تکمیل فضاهای سبز چند منظوره، طرحهای گردشگری روستایی، ساماندهی وادی رحمت روستایی، احداث و تکمیل ساختمانهای دهیاریها، طرحهای نهضت سوادآموزی روستایی و بتون پلاک پیاده ‌روها و توسعه فناوری‌ اطلاعات و تجهیز دهیاری ها به سخت ‌افزار پیاده‌ روها و توسعه فناوری اطلاعات را از جمله طرحهای در دست اجرا دانست.

وی تعداد روستاهای آذربایجان غربی را دو هزار و 949 روستا عنوان کرد و بیان داشت: در راستای ارائه خدمات و اجرای طرحهای عمران روستایی و ایجاد ارتباط روستاییان با دولت یک هزار و 205 دهیاری در روستاها فعال است.

فرماندار شهرستان ماکو هم در این جلسه تعداد دهیاریهای فعال شهرستان ماکو را 33 دهیاری افزود: کمبود اعتبارات عمرانی و نبود درآمدهای روستایی برای دهیاران از مهم‌ترین مشکلات دهیاران در روستاهای این شهرستان بوده که لازم است مسئولان استان برای کمک به عمران و آبادانی روستاها مساعدت‌های لازم را به عمل آورند.

حمید احمدیان با بیان اینکه گام نهادن در راه ارتقای کمی و کیفی وضعیت روستاها را مهم‌ترین وظیفه دهیاران و اعضای شورای اسلامی بوده و اظهار داشت: وظیفه دهیاران ملاک قرار دادن قانون در اجرای امور بوده و دهیاران برای انجام امور باید با بخشداریها هماهنگ باشند.