ارتش مصر فیسبوکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، با توجه به نقش تعیین کننده فیسبوک در تحولات اخیر مصر که به کناره گیری "حسنی مبارک" پس از 30 سال از قدرت منجر شد، نظامیان این کشور برای ارتباط با قشر جوان مصر تصمیم به ایجاد صفحه ای در این شبکه اجتماعی گرفتند.

ارتش مصر که از 48 ساعت پیش این صفحه را با عنوان "شورای عالی نیروهای مسلح مصر" در فیسبوک ایجاد کرده، بر این مسئله تاکید ورزیده که به تمام سوالات مردم طی 24 ساعت پاسخ می گوید.

گفته می شود تنها پس از 24 ساعت از راه اندازی این صفحه 48 نفر عضو آن شده اند. دو تن از کاربران مصری نیز در پیامهایی جداگانه اعلام کرده اند: از ارتش برای راه اندازی این صفحه تشکر می کنیم. این راه خوبی برای ارتباط با جوانان و گام برداشتن به جلو است. ما از مدتها پیش در انتظار این چنین اقدامی بودیم.

"یاسر عبدالعزیز" تحلیلگر مصری در این باره به رویترز گفت: ارتش مصر در برهه اخیر پس از کناره گیری مبارک توانمندی قابل توجهی در فهم شرایط سیاسی کشور داشته است.

گفته می شود ارتش مصر در روزهای اخیر به طور گسترده ای از سیستم ارسال پیام کوتاه در جهت ارتباط با مردم و همکاری آنها در امور کشور استفاده کرده است.

این در حالی است که گام نهادن ارتش مصر در فیسبوک با توجه به اینکه جرقه قیانهای تونس و مصر و در روزهای اخیر یمن، لیبی و بحرین از این شبکه اجتماعی زده شده است، قابل توجه به نظر می رسد.