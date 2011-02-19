سینماهای موجود مازندران فراخور شان هنرمندان استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پرستویی شامگاه جمعه در آیین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما سپهر ساری افزود: در استان هنرپرور و تئاتر خیز مازندران باید دهها سالن سینما و تئاتر ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد: مازندران قدمت بالایی در هنرپروری و تقویت تئاتر جوان در کشور دارد و از سالهای متمادی این استان محل برگزاری کارگاههای آموزشی و اردوگاههای تئاتر استانهای کشور بوده است.

پرستویی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجردر مازندران به واسطه اینکه در دو شهر استان برگزار شده از استقبال بالایی توسط شهروندان و هنردوستان برخوردار بوده است تصریح کرد: همه 33 فیلم قابل اکران در جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران باید در استان مازندران نیز اکران شود.

وی با بیان اینکه افتخارات و نوآوری هنری در عرصه های مختلف دینی و دفاع مقدس در مازندران وجود دارد یادآور شد: باید هنر فاخر و اثرگذار در عرصه های دینی و دفاع مقدس در مازندران به صورت فیلم درآید.

پرستویی با اشاره به اینکه هنرمند دارای دو خصوصیت و شاخصه حقیقی و حقوقی است افزود: بارزه حقوقی هنرمند متعلق به مردم و هنرمندان است که باید برای تحقق و ماندگاری خود رضایت مندی شهروندان را به دنبال داشته باشد.

این هنرمند باسابقه کشور افزود: از اینکه پس از مدتها دوری از عرصه بازیگری، مازندران را برای بازی انتخاب کره خوشحال هستم چرا که مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس عوامل فیلم در دست ساخت " خرس " را یاری رسان خواهند بود.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و تندیس جشنواره از خدمات چندین ساله پرویز پرستویی تجلیل شد.