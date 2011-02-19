درگیریها به طرابلس کشیده شد/ قذافی 84 معترض را قتل و عام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، لیبی روز گذشته در چهارمین روز متوالی شاهد تظاهرات بود. معترضین با سر دادن شعارهایی سقوط دولت لیبی و سرنگونی معمر القذافی رهبر این کشور را خواستار شدند. گفتنی است قذافی از سال 1969 تاکنون قدرت در لیبی را برعهده دارد.

درگیری مردم و نیروهای امنیتی لیبی که طی روزهای گذشته منحصر در شمال شرق این کشور بود به طرابلس پایتخت لیبی کشیده شده است.

بنا بر اعام منابع امنیتی، در پی اعتراضات مردمی و هرج و مرج در کشور حدود هزار زندانی در شهر "بن غازی" واقع در هزار کیلومتری شرق طرابلس توانستند از زندان فرار کنند که مسئولان 150 تن از آنان را بازداشت کردند.

جبهه ملی نجات لیبی از احزاب اپوزسیون این کشور اعلام کرد که 2 تن از معترضین در شهر القبه در شمال لیبی در درگیری های روز جمعه کشته شدند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد: سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی لیبی در درگیری های اخیر این کشور 84 تن از شهروندان این کشور را کشته اند.

این سازمان که مقر آن در نیویورک است از دولت لیبی خواست که هر چه سریعتر حملات وحشیانه خود را علیه معترضین متوقف کند.

"جو استارک" معاون مدیر سازمان امور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در این رابطه اظهار داشت: نیروهای امنیتی لیبی شهروندان بی گناه را به این دلیل که تنها خواستار تحول سیاسی هستند قتل عام می کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که مسئولان لیبی در تلاش برای جلوگیری از قیام مردمی این کشور و اطلاع رسانی شهروندان برای برپایی تجمعات اینترنت را قطع کرده اند.